Dušan Vemić je imao spektakularno vjenčanje na Kalemegdanu, a na njemu nije bilo Novaka Đokovića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novak Đoković je pred Rolan Garos u Ženevi gdje čeka svoj prvi meč sa Martonom Fučovičem, a prije odlaska na Rolan Garos je objavio da će mu novi trener biti Dušan Vemić. Nekadašnji srpski teniser će makar na ova dva turira biti prvi trener Novaku.

Oni se znaju odavno, čak su jedno vrijeme igrali i u dublu zajedno, a Vemić je povremeno uspijevao da pored Novaka, Nenada Zimonjića, Viktora Troickog i Janka Tipsarevića igra u Dejvis kup timu Srbije.

Nekadašnji teniser rođen u Zadru bio je prije svega dobar dubl igrač i igrao je polufinala Australijan opena i Rolan Garosa, kao i četvfinale US Opena. U miks dublu je stigao do četvrfinala US Opena.

Novak propustio svadbu svog trenera

Vidi opis Novak Đoković nije bio na svadbi svog trenera Dušana Vemića Ilija Bozoljac i Andrijana Basarić Nenad i Mina Zimonjić Viktor i Aleksandra Troicki Janko Tipsarević - 22. 6. 1984. Milutin Popović Zahar 27. 2. 1992. Filip Krajinović Teodora Toković Aleksandra Troicki Merima Njegomir Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

Dušan Vemić se oženio 2018. godine, a supruga mu je Jelena Živanović, glumica koja je nekada bila profesionalna teniserka. Ona je prekinula svoju tenisku karijeru zbog glume kojom se bavi u Americi, a na svadbi održanoj na Kalemegdanu prisustvovali su svi viđeniji srpski teniseri osim - Novaka Đokovića.

Uz Viktora Troickog, Iliju Bozoljca, Janka Tipsareviča i Fiipa Krajinovića se oženio Dušan Vemić, a Novak je opravdano bio odsutan. Tada se spremao za Rodžers kup, ali mu ta priprema nije puno pomogla. Prošao je samo dva kola, savladao je Mirzu Bašića 6:3, 7:6 i Petera Polanskog 6:4, 6:3, a onda ga je izbacio Stefanos Cicipas 6:3, 6:7, 6:3.

(MONDO)

BONUS VIDEO: