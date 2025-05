"Nikad ne otpisujte Novaka Đokovića"

Karolina Voznijacki podržala Novaka Đokovića dok ga svi precrtavaju pred Rolan Garos.

Izvor: EPA-EFE/Ernst van Norde/EPA-EFE/CYRIL ZINGARO

Novak Đoković nije u najboljoj formi i zbog toga ga je većina otpisala pred Rolan Garos, međutim ima i onih koji se nikako ne bi usudili da izgovore tako nešto - posebno jer znaju da je tada i najopasniji. Zato se Karolina Voznijacki (35), nekada najbolja teniserka svijeta, odmah ogradila od svojih kolega i koleginica.

"Ne možete da otpišete nekog ko je osvojio toliko grend slemova i ko je očigledno veliki šampion", rekla je Karolina Voznijacki tokom intervju za "TNT" gdje je analizirala Noletove rezultate: "Slažem se da je bio pomalo nepredvidiv ove godine. Ali, vidite, pa prošle godine je rekao da želi zlatnu medalju sa Olimpijskih igara. I osvojio je zlato. Ima jasne ciljeve u glavi i zna kada želi da dostigne vrhunac forme".

Mnoge je iznenadila i odluka Novaka Đokovića da poslije očajnih rezultata u Monte Karlu i Madridu odustane od Rima i ode na mnogo manji turnir u Ženevi: "Znate, nije bez razloga što igra ove nedjelje u Ženevi. Zna da nije igrao svoj najbolji tenis i želi da ga pronađe prije nego što krene naredni grend slem", objasnila je Dankinja.

Ono što je pak problem za Đokovića je što slavi 38. rođendan i u tim godinama sve je teže igrati protiv igrača koji su "u naletu", tako da će posebno biti izazovno za najvećeg svih vremena da dobije sedam mečeva uzastopno u Parizu: "Nije to uvijek lako... Kada ostarite, vaše tijelo više nije kao ranije. Ne oporavljate se tako lako. Osvojiti grend slem nikada nije lako, a posebno ne kada imate njegove godine. Ali, ako neko to može da uradi, to je Novak. Znamo da nevjerovatno vodi računa o svom tijelu i koristi sve – od ishrane, fizioterapije, do bilo čega drugog - kako bi dostigao vrhunac forme".

Tokom "uključenja" Karoline Voznijacki za TNT, obratio se takođe i Džim Kurijer koji je rekao da iako se Novak Đoković muči i ne dobija mečeve koje bi inače rutinski, imao je povremeno trenutke da "zablsita" zbog kojih ga ne treba otpisivati: "Ko god da ga otpisuje to radi na sopstveni rizik", naglasio je Australijanac.

"Zbog njegove pozicije na ATP listi ćemo s posebnim interesovanjem pratiti žrijeb, zar ne?. Neće mu biti nimalo lako. Biće smješten negde u tom dijelu žrijeba sa trojicom najboljih. Možda da završi u delu sa Tejlorom Fricom, gdje bi recimo bio favorit u toj sekciji. Ali, svakako je to težak put, pogotovo kad si postavljen u drugoj četvorci. Može da završi sa Sinerom. Može da dobije Alkaraza, kao u Australiji. Dakle, sa nestrpljenjem čekamo žrijeb u četvrtak", naglasio je Kurijer.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:29 Novak ne može da prođe od dece Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)