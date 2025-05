Novak Đoković saznao kada će na teren u Ženevi

Novak Đoković je saznao kada će igrati na turniru u Ženevi.

Srpski teniser Novak Đoković je konačno saznao kada će na teren. Na ATP 250 turniru u Ženevi on će krenuti duelom sa Mađarom Martonom Fučovičem, a taj duel će početi oko 18 časova.

Moguće je da ovaj meč bude i nešto kasnije, ako se mečevi koji se igraju prije njega oduže. Program će početi od 11:30 kada će se sastati Tejlor Fric i Kventin Halis. Kada se završi taj meč na programu je duel Artura Rinderkneha i Huberta Hurkača, a zatim ćemo gledati sudar Alekseja Popirina i Džejkoba Firnlija. Potom će na teren Novak Đoković.

Novak i Marton su do sada igrali pet puta, a na šljaci su se sastali na Rolan Garosu 2023. kada je rutinski slavio Srbin. On je pobijedio i na Vimlbldonu 2021. godine, a pobjeđivao je i u Bersiju 2021, Dohi 2019. i US Openu iste godine.

Šta čeka Novaka Đokovića?

Najbolji srpski teniser će se prvo sastati sa trenutno 134. teniserom na svijetu, a nadamo se da će odigrati još nekoliko mečeva u Ženevi. Tu je stigao uz pomoć specijalne pozivnice jer je prije toga u Monte Karlu i Madridu izgubio a prvim mečevima pa mu treba još mečeva na šljaci pred Rolan Garos.

