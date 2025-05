Rus se i dalje divi Srbinu: Danil Medvedev objasnio ključ uspjeha Novaka Đokovića

Danil Medvedev vjeruje da je Novak Đoković postao teniska legenda zahvaljujući svom umu - i drugi igrači su tehnički dobri, ali Srbin ima nešto više od njih.

Izvor: MONDO, Screnshoot/YouTube/@tennis_bolshoi

Danil Medvedev vodio je zanimljiv razgovor sa rukom novinarom Sonjom Tartakovom. Moskovljanin tokom cijele karijere javno podržava Novaka Đokovića i nije tajna da mu se divi, a u ovom razgovoru odao je još jedan omaž Srbinu i njegovom vanvremenskom uspjehu. Usput je Medvedev bio u pitan koliko bi platio trenera, pa je ponovo spomenuo Đokovića i dodao da bi za njega dao mnogo!

Novak je uzor ruskom teniseru: "Novak me uvijek veoma impresionira. U teniskom smislu, on može sve: forhend, bekhend, servis... Ali i mnogi drugi igrači mogu. Ono što me uvijek iznenađuje jeste da je uspio da osvoji sve što je osvojio. Sigurno je to zahvaljujući njegovom umu. Od djetinjstva je govorio da želi da bude svjetski broj jedan. To me zaista fascinira jer na osnovu toga kako sam igrao u juniorima, moja evolucija bila nevjerovatna, postao sam najbolji u svojoj generaciji. Nikada nisam mislio da ću to postići," rekao je Medvedev za "Bolshe".

Danil Medvedev Izvor: YouTube/@tennis_bolshoi

Novak Đoković je osvojio najviše grend slem turnira (24), pa se i na toj listi nalazi ispred Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Oduvijek je bio tehnički podkovan i spreman na terenu, ali Medvedev vjeruje da je Srbin oduvijek imao nešto više od toga...

"Kad danas pogledam juniorske igrače, neki poput Alkaraza ili Sinera su već osvojili grend slemove. Postoje neki za koje mislite da će stići do prvih 10 i to je to. Ja sam postigao mnogo više. S druge strane, tu je Novak i pomislite 'i ja znam kako da serviram, igram bekhend i forhend. Možda sam mogao da osvojim 10 grend slemova'. Ne znam da li mi taj unutrašnji svijet šteti, ali mislim da je više suprotno. Postigao sam mnogo stvari zbog onoga što jesam."

Da li bi Medvedev volio da Novak bude njegov trener?

S obzirom na to da je Medvedev nedavno promijenio trenera i sada radi sa Žilom Servarom, Rus je bio upitan koliko je spreman da plati za trenera. Naravno, kao i inače Danil je u prvi plan istakao Novaka i dodao da bi za njega platio mnogo.

"Zavisi ko je u pitanju. Za Novaka bih platio mnogo. Zavisi i od toga kako pregovaraš i šta je to što tražiš. Sa Igorom Andrejevom i Žilom Simonom sam želio saradnju na duže staze. Sa Igorom sam u stvari radio samo na šljaci, ali nismo znali koliko će to biti godina. Na kraju je bilo dvije. Sa Žilom Simonom je trebalo da radim do kraja karijere, to je bila ideja. Nije funkcionisalo, dešava se. Ako plaćaš nekoga 30 hiljada nedjeljno do kraja karijere - to teže ide."

"Ako govorimo o dugoročnoj saradnji, ne bih plaćao nikome više od 20 hiljada nedjeljno. Trebalo bi razgraničiti, 10, 15, 20 nedjelja godišnje? Dvadeset nedelja je već 400.000 godišnje, ali ako nekoga angažuješ, otvoreno razgovaraš i kažeš 'potreban si mi pet nedjjelja godišnje', da razgovaramo, da razumijem, onda bih čak pristao i na - pedeset hiljada, možda?

Imao je zanimljivu konstataciju Medvedev u nastavku, a onda se odnosila na Rodžera Federera. "Ako je za Rodžera na primjer. Mada mislim da on ne bi pristao na 50.000. Četiri nedjelje i dobiješ sve što hoćeš".

