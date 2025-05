"Da, moj otac je išao kod kriminalaca zbog mene": Novak Đoković prvi put progovorio o bolnoj temi

Novak Đoković progovorio je o tome kako je njegov otac Srđan Đoković išao kod zelenaša i kriminalaca da se zadužuje da bi njega mogao da finansira.

Novak Đoković gostovao je u emisiji "Neuspjeh prvaka" na TV Arena Sport kod Slavena Bilića i u njoj je govorio na neke teme o kojima do sada nije. Između ostalog, Đoković je možda i prvi put do sada progovorio o teškim počecima i potezima koje je njegov otac Srđan Đoković morao da vuče da bi ga izveo na pravi put.

Dobro je poznato da Nole nije iz naročito imućne porodice i da je tenis najskuplji sport kojim je mogao da se bavi, pa je zbog toga glava porodice Srđan Đoković morao da se zadužuje na sve strane. Sve to radio je kako bi Nole mogao da ima najbolje moguće uslove, da putuje na turnire, da bude na prestižnim akademijama, sve to u doba sankcija devedesetih kada je i najteže od svega bilo doći do dinara.



Srđan Đoković je krio od svog sina Novaka kako je dolazio do tog novca, a tek kasnije mu je rekao. Sada je i Nole potvrdio u emisiji kod Slavena Bilića očeve reči: "Da, on (otac Srđan Đoković, prim. aut.) je otišao do tih zelenaša čuvenih tada, pa kriminalaca, prosto koji su tada mogli jedini da ti daju pare na dobar dan, ali s kamatom", rekao je Nole.

Kako je Srđan išao kod zelenaša?

Prije nekoliko godina u podkastu "Biznis priče", Srđan Đoković je govorio na ovu temu: "Bio je to prvi Novakov odlazak u Ameriku, kad je imao 15 godina. Zajedno sa mnom je trebalo da ide na juniorski Grend slem. Meni je tadašnji predsjednik teniskog kluba Partizan obećao da će pokriti naše troškove za Ameriku. Ali 10 dana pred put je rekao da to ne može da uradi i da se snađemo. Pošto sam rezervisao karte trebalo je sutra da ih uplatim, da ne bi propao avans koji sam već dao i otišao sam sa tim drugom kod jednog zelenaša", prisjetio se otac najvećeg tenisera svih vremena.