Nadal tvrdi da mu je Đoković ukrao jedan grend slem: "Da se to nije desilo, osvojio bih Vimbldon"

Rafael Nadal ubijeđen da bi pobijedio na Vimbldonu 2022. godine, kada je Novak Đoković došao do pehara.

Izvor: Leonard Zhukovsky/Shutterstock

Rafael Nadal povukao se iz tenisa krajem prošle godine i to sa 22 grend slema u vitrinama. Posljednji je osvojio na Rolan Garosu 2022. godine, dok sada pred svečanu ceremoniju na "Šatrijeu" ističe da vjeruje da je mogao da osvoji makar još jedan "mejdžor" u svojoj posljednjoj kvalitetnoj sezoni.

Kako je ispričao za "L'Ekip", Nadal vjeruje da je mogao da osvoji i Vimbldon 2022. godine, samo da se nije povrijedio. Bio je to turnir na kome je igrao solidno, daleko bolje nego što smo navikli na travi, međutim predao je u polufinalu Niku Kirjosu koji je tad igrao u formi života. Iako je Australijanac došao "svjež" u finale, pobijedio ga je Novak Đoković, tako da ostaje pitanje na osnovu čega je to Nadal ocijenio da bi pobijedio najvećeg svih vremena.

"Pokidao sam trbušni mišić na Vimbldonu i povukao se iz polufinala. Da se to nije desilo, mislim da sam bio spreman da osvojim Vimbldon. Ali, uvijek je isto spekulacije. Šta bi bilo kad bih se povukao…?", rekao je Nadal.

"Naravno, ako me pitate danas, da, povukao bih se poslije Rolan Garosa. Ali, tada, 2022. godine, kako da se povučem kad sam bio u vrhunskoj formi i srećan što igram", objasnio je "Bik sa Majorke" koji je poslije tog Vimbldona dugo vukao povrede i nije više uspijevao da dođe do forme po kojoj je bio prepoznatljiv.

Poslije operacije kuka, imao je problem za bekhendom, potom je osjećao neizdržive bolove dok je trčao, ali nije želio da se tek tako povuče jer je vjerovao da će doći na bolje.

"Dao sam sebi to vrijeme. Ali, kako su mjeseci prolazili, vidio sam da nema poboljšanja. Nastaviti bez cilja da se takmičim za ono što me zaista činilo srećnim jednostavno nije imalo smisla. Kada sam to prihvatio, kada posljednji test, a to je vrijeme, nije davalo rezultate, bilo je vrijeme da stanem", objasnio je Nadal.