"Imam svesku koju otvaram tokom meča": Hamad otkrio tajnu, jedan detalj niste mogli da vidite u TV prenosu

Hamad Međedović otkrio je da postoji posebna sveska u kojoj piše taktiku za mečeve. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Hamad Međedović uspio je da upiše prvu pobjedu na grend slemovima, savladao je Kamila Majčržaka (6:3, 6:3, 7:6). Poslije više od tri sata čekanja došao je na konferenciju za medije na kojoj su ga čekali srpski novinari. Razlog za to bila je duga doping kontrola na kojoj je proveo nekoliko sati.

Prvo je analizirao dešavanja sa samog meča. "Zadovoljan sam jako svojim nastupom, mislim da je dosta stvari išlo onako kako sam zamišljao. Mali pad u trećem setu, neizbježno je kada se igraju dugi mečevi. Ostao sam bizu, imao je set loptu, nije uzeo, svom srećom", počeo je Međedović.

Tada je odservirao as od 215 km/h i to na drugi servis. "Ma, budala, lud čovjek, nevjerovatno, nisam znao da sam odservirao 215 km/h na taj drugi servis."

"Pčela je mene napala, zub je dobro"

Imao je mali pad u igri, a bijes je iskalio tako što je vikao na svoj tim u više navrata. "Da, da, to je nešto na šta su svi navikli koji me gledaju, trudio sam se da bude što manje. Nije lako, posebno kada vodiš 2:0, tako si blizu, a tako daleko, moglo je da ode u četvrti set. Ja sam neko ko nema puno iskustva sa grend slemovima, imao sam dva-tri u glavnom žrijebu. Pokušavam da razumijem kako sve funkcioniše, drugačije je od drugih turnira. Trudio sam se da se vratim sa tom drekom, moje standardno."

U jednom momentu je uspio da ubije i pčelu koja ga je napala usred trećeg seta. "Pčela je htjela da me ubode, bila je samoodbrana."

Nedugo poslije toga je udario sebe u obraz, a tokom meča je rekao "da je dislocirao zub", nasmijao se kada je dobio pitanje o tome. "To je šala, malo sam se udario, da se ne bi drao i primijetio, malo sam sebe razbudio, dobro je sve je okej."

"Ponekad me treneri isprovociraju"

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dio konferencije posvećen je bio i odnosu sa trenerima, pošto je u nekoliko navrata vikao na njih i tražio da mu kažu šta da radi. "Dešavalo se u puno momenata da me trener isrovocira da bih živnuo malo i da bih se digao, danas to nije bio slučaj, najvažnija je podrška i prave riječi. Ne može niko da zna šta da kaže, ponekad je provokacija dobra, naljutim se na njih i bolje odigram. Nešto najvažnije je to, ne osjećaš se da si sam i to je najvažnija podrška."

Sa jedne strane terena bili su njegovi treneri, stručni štab i otac, a sa druge, majka, sestra i ostatak porodice. Upitan je i da otkrije kako bira na koju stranu da se okrene. "Uglavnom sam bio okrenut prema timu, ali u nekim situacijama kada sam ljut na trenera jer mi nešto nije rekao, onda se okrenem prema porodici i balans."

Ne krije da je srećan što je pobijedio i prošao dalje. "Naravno da je olakšanje prva pobjeda na slemovima, bio sam blizu više puta, malo sam se plašio mogućeg prekida zbog kiše, samo jedan je bio meč bez kiše. Vimbdon isto, igrali smo 16 dana prvo kolo. Puno mi znači iskreno, vjerujem u sebe, znam da nije nerealno da prođem prvo kolo na grend slemu."

"Imam svesku i tu čitam šta da radim"

Pred sam kraj konferencije Međedović je otkrio i jedan detalj koji nije mogao da se primijeti u TV prenosu. Kada je prišao svom timu da proslavi pobjedu sa njima rekao im je "recite mi da je**no ućutim". Svi su se tada nasmijali.

Zato je Hamad i upitan da objasni na šta se to tačno odnosio. "Na to me je natjerelo, poslije svakog seta otvaram svesku i pročitam par rečenica. Na svakom je pisalo sad ovaj set ćuti narednih pet šest gemova. Ako ću ja da ćutim, onda ti pričaj, mala šala između nas", zaključio je Međedović.