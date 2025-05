"Volio bih kao Nadal, ali da li će biti tako?": Novak nije siguran da će ga cijeniti oni koji bi najviše morali

Novak Đoković progovorio je i o potencijalnom oproštaju na Australijan openu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Dirljiv oproštaj Rafaela Nadala glavna je tema na Rolan Garosu i dan kasnije. O tome svi pričaju, posebno pošto su na terenu bili svi članovi "velike četvorke", Novak Đoković, Rodžer Federer i Endi Marej došli su da upriliče cijelu ceremoniju. Sve je prštalo od emocija, bilo je dosta suza, plakali su mnogi na prepunom "Filip Šatrijeu".

S obzirom na do da je Rolan Garos sve to uradio za Nadala, jedno od pitanja srpskih medija za Đokovića bilo je na tu temu. Tačnije, da li bi mogao da zamisli da tako nešto Australijan open upriliči za njega, jednog dana kada odluči da stavi tačku na karijeru.

Kao što je Nadal rekorder Rolan Garosa sa 14 grend slemova, tako niko na Australijan openu nije osvojio 10 titula kao Srbin. Da li će to biti dovoljno da mu odaju priznanje?

"To su članovi mog tima spomenuli da Australijan open treba tako da se dokaže i pokaže kada je Rolan Garos ovo uradio za Nadala. Nisam na to pomislio, volio bih to u Melburnu, ali i na svim ostalim slemovima i turnirima kada odlučim da je to posljednji špalir", pričao je Novak.

Razmišlja srpski as o tome i to je jasno, ali još ne zna kako bi sve to trebalo da izgleda. Da li nešto slično kao što je bilo sa Nadalom ili nešto potpuno drugačije?

"Volio bih da doživim to, da mi se ukaže poštovanje za sve što sam svih ovih godina uradio za tenis. Da li će to da bude tako ili kako će? To stvarno ne znam".