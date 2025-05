"Novače, zašto se nisi radovao 100. tituli u karijeri?": Đoković konačno objasnio, ovo je istina

Novak Đoković osvojio je 100. titulu u karijeri kada je pobijedio u Ženevi, a sada je otkrio zašto se tom prilikom nije toliko radovao. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković došao je sa 100. titulom u karijeri, podigao je jubilarni pehar u Ženevi i onda je pravo iz Švajcarske došao u Francusku i u Parizu će pokušati da podigne 25. grend slem trofej. U razgovoru sa srpskim medijima na konferenciji za novinare pričao je o raznim temama, jedna od njih bila je baš ta titula i ulazak u odabrano društvo.

Kada je osvojio poslednji poen protiv Huberta Hurkača (Poljska), nije se radovao. Da niste znali rezultat, vjerovatno biste pomislili da je izgubio meč. Zašto je to bilo tako? Objasnio je upravo Nole. "Više sam slavio poslije, bio je toliko intenzivan meč. Istrošio sam se, htio sam samo da završim sa tim i da sjednem na tu klupu. Zato nije bilo pretjerane reakcije u momentu pobjede. Tek kada su moja djeca ušla na teren, kada sam njih vidio, osjetio sam se drugačije, osvjestio sam se. Bio je to baš lijep momenat, oni su bili srećni", rekao je Đoković.

Pogledajte 00:42 Novak Đoković proslavio titulu kao da je izgubio Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Na taj način Novak je stavio tačku na bilo kakve dalje spekulacije i nagađanja u vezi sa njegovim nedostatkom reakcije i proslave na samom terenu. Više se slavilo van kamera...

"Neće to da utiče na moju odluku o karijeri"

Đokovića su i u dijelu konferencije na engleskom jeziku pitali i da li razmišlja o penziji, da li vidi kraj i svog puta. Sve to bilo je nadovezivanje na oproštajnu ceremoniju Rafe Nadala na kojoj je bio i on.

Pojasnio je Srbin dodatno u razgovoru sa domaćim medijima i na koji način razmišlja i naglasio da rezultat na Rolan Garosu, kakav god da bude, neće imati ključni uticaj na konačnu odluku oko budućnosti i penzije. "Neće Rolan Garos da ima odlučujući faktor na dalji tok moje karijere, kao nekog mog većeg pitanja. To je to. Ne bih ništa tu dodao, vidjećemo kako će sve da prođe ovdje. Ne znam šta mora da se desi da kažem da neću da igram više poslije Rolan Garosa. Igra mi se, Vimbldon i US open ću igrati do kraja godine, za ostalo ćemo vidjeti kada za to dođe vrijeme", zaključio je Đoković.