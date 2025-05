Gdje će se oprostiti Novak Đoković? Nadal je birao Pariz, a Srbin ima drugačiji plan u glavi

Novak Đoković otkrio je da želi da se oprosti od tenisa u Srbiji i da o tome razmišlja već duže vrijeme. Spomenuo je i Nacionalni stadion. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Oproštaj Rafaela Nadala i prisustvo njegovih najvećih rivala na dirljivoj ceremoniji pokrenulo je jedno pitanje. Do kada će Novak Đoković da bude "posljednji mohikanac" i do kada planira da igra. To je nešto što je najviše zanimalo strane medije na njegovoj konferenciji.

Kada se ispraznila sala i kada su otišli svi oni koji ne razumiju srpski, najbolji teniser svih vremena otvorio je dušu. Bez ustezanja je pričao o tom momentu koji će ga jednog dana dočekati. "Kada je u pitanju taj momenat na ceremoniji, bio sam dirnut i zbog Rafe i zbog sebe. Zaslužio je sve što je dobio od publike, od organizatora, cijelog sportskog svijeta. Drago mi je zbog njega i tima da su upriličili sve kako on to zaslužuje. Razmišljao sam dok sam to gledao, pratio i osjećao, kako bih volio da tako doživim jednog dana", objasnio je Đoković.

Manje-više su sva trojica, i Rodžer i Rafa i Endi morali da "okače reket o klin" zbog problema sa povredama. To je nešto što Novak želi da izbjegne. "Volio bih da prije svega zdrav završim karijeru, što nije bio slučaj za Rafu i Endija i Rodžera. To je nešto što ja mislim da na neki način ne može da se predvidi, kada imaš toliko godina maltretiranja svog tijela, ne znaš kada, ne daj Bože, tijelo može da te izda. Trudim se da vodim računa o svom tijelu i dugovječnosti. Kada osjetim da ne mogu da se takmičim na vrhunskom nivou, konkretnije ću da razmišljam o datumu, pa ću onda da brojim dane unazad", zaključio je Đoković.

Turneja kao Kobi ili oproštaj u Beogradu?

Otvoreno je Novak pričao sa srpskim mediijima o svojim razmišljanjima i trenutku u kome će, neizbježno, morati da stavi tačku na karijeru. Jedno od pitanja bilo je i da li će možda to da uradi kao Kobi Brajant, koji je cijele sezone imao oproštajnu turneju. "Ne znam da li baš sezonu, da li mogu da izdržim da se pozdravljam cijele godine. Činjenica jeste da bih volio da se oprostim na mnogim turnirima, ima mnogo turnira gdje sam uživao i gdje bi volio da se pozdravim sa publikom. Jedan dio mene želi to, ali je za mene neizostavni element događaj u Srbiji", pričao je Novak.

Nije čuo kolegu koji je dobacio "Marakana", već je spomenuo jedan drugi stadion na kom bi možda, jednog dana, otišao u penziju. "To mi je neizostavno. Kada razmišljam gdje bi, posljednjih ne znam koliko godina, kada sam zamišljao, gdje bi to bilo, to je Srbija, Beograd, nešto što ću jednog dana organizovati. Kada i gdje? Vidjećemo. Možda ću dočekati Nacionalni stadion da se izgradi, pa ćemo da vidimo", zaključio je Đoković sa osmijehom.