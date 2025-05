Džon Mekinro rekao o Đokoviću ono što se svi boje: Federer u sekundi ostao bez saveznika

Slavni američki teniser Džon Mekinro objasnio je zašto je rivalstvo koje imaju Novak Đoković i Rafael Nadal najveće svih vremena, a ne ono koje ima Rodžer Federer.

Koje je najveće tenisko rivalstvo svih vremena? Od kada su se na istoj sceni pojavili Rodžer Federer i Rafael Nadal pričalo se o tome da su njihovi mečevi ubjedljivo najveći. Razlog je njihov kvalitet, popularnost, a zatim i potpuno različiti stilovi, čak je sve dobilo i simpatičnu kovanicu "Fedal".

Međutim, kao i mnoge stvari u tenisu, čini se da je i ova kvalifikacija "najvećeg rivalstva ikada" imala rok trajanja dok se nije pojavio Novak Đoković. Ostvario je Đoković bolji skor u mečevima protiv obojice, a zaista je čudno kako se sada o njegovom rivalstvu sa Nadalom ne priča kao najvećem. Ipak su Đoković i Nadal odigrali 60 mečeva i daleko su izjednačeniji (30:29) nego kako je to slučaj sa Nadalom i Federerom (24:16).

Upravo to ukazao je slavni američki teniser Džon Mekinro gostujući na televiziji "TNT", pošto je u prvi plan istakao baš rivalstvo Đokovića i Nadala kao ono kome treba da teže Karlos Alkaraz i Janik Siner.

"Biće zanimljivo godinama gledati kako se bore jedan protiv drugog. Nadam se da će igrati često kao Đoković i Nadal, ali oni su igrali oko 60 puta. To bi bilo nevjerovatno...", naglasio je Džon Mekinro poručujući da bi volio više da je igrao protiv Vlandera i Borga (po 14).

"Recimo, ja sam protiv Džimija Konorsa igrao 33 puta, protiv Lendla 36. Taj nivo rivalstva se rijetko viđa. To je prilično izvanredno.

Nemam tačan broj pred sobom, ali mislim mislim da je trenutno 6-4 za Alkaraza [inače je 7-4, prim. aut]. Nadajmo se da ćemo vidjeti još bar 20 do 30 mečeva između njih", poručio je Amerikanac koji je istakao da ako se budu sreli na Rolan Garosu, da je Španac favorit.

Kako je Đoković pričao o Nadalu?

Vjerovali ili ne, Novak Đoković i Rafael Nadal su gotovo polovinu svojih mečeva igrali u finalima (28), a mnogo puta je Nole isticao da je upravo rivalstvo sa Rafom i najveće koje je imao u sportu. Zato je posebno emotivan bio na njegovom zvaničnom oproštaju na Rolan Garosu.

"Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", rekao je Đoković.