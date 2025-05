Saša Zverev: "Nisam ja kao Novak Đoković"

Njemački teniser Saša Zverev ispričao je svima da nikada neće moći da bilježi rezultate kao Novak Đoković.

Njemački teniser Aleksander Zverev pobijedio je u prvom kolu Rolan Garosa i krenuo u pohod na svoju prvu grend slem titulu, a nakon toga je govorio i o Novaku Đokoviću. Zna se da su srpski i njemački teniser u odličnim odnosima, Zverev čak smatra i da je Đoković idealan kandidat da mu bude trener nakon igračke karijere, ali prije toga ne bi bilo loše za njegovu karijeru za ponekad pobijedi Novaka.

Ipak, Zverev je svjestan da on nikada neće biti Novak Đoković. To je jasno rekao novinarima na konferenciji za medije, kada je pričao o svojoj karijeri i postignutim rezultatima. Svjestan je da ne može na svakom turniru da se bori za titulu, što je prethodnih godina bilo karakteristično za Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

"Prošle godine prije Rima nisam ništa uradio. Izgubio sam u drugom kolu Monaka, pa u prvom kolu Minhena, pa ista priča u Madridu... I onda sam osvojio Rim. To sam jednostavno ja. Imam uspone i padove. Nisam Novak Đoković. Nisam Rafael Nadal koji će da uzme titulu ili da uđe u finale svakog turnira. Moje 'visoko' je 'veoma visoko', to sam shvatio, ali moje 'nisko' je 'niže nego ostalim top igračima'. Sa tim sam pomiren. To je tenis. Samo se nadam da moje 'visoko' može da bude 'više' od ostalih igrača makar naredne dvije nedelje", kazao je Zverev.

Ove sezone Zverev ima užasan niz rezultata na Mastersima. Prvih pet koji su odigrani u sezoni bili su razočaravajući za njega, jer je u Rimu stigao do četvrtfinala i to mu je najbolji rezultat. Ispadao je u četvrtom kolu u Madridu i Majamiju, odnosno u drugom kolu Monte Karla i Indijan Velsa. Na Australijan openu je igrao finale, a jedini trofej osvojio je u Minhenu krajem aprila.

Zašto Zverev najbolje igra na Rolan Garosu?

Njemački teniser ima tri grend slem finala, po jedno na Australijan openu, Rolan Garosu i US openu. Grend slem turnir u Francuskoj ubjedljivo mu je prvi na listi omiljenih, pošto je pored finala igrao i tri polufinala, odnosno još dva četvrtfinala na šljaci. I ove sezone je među glavnim favoritima da osvoji Rolan Garos, a otkrio je i zašto igra najbolje na šljaci.

"Postoje razlozi. Šljaka je od svega najzahtjevnija. Naravno, tu je igra u tri dobijena seta, to je tek zahtjevno. Tu sam uvijek osjećao samopouzdanje zbog predispozicija. Mislim da je mnogo lakše osvojiti dva seta protiv mene nego tri. To je tako sa top igračima. To je tako sa Karlosom, Novakom, Janikom i sa Rafom. Moram nekada da se oslonim na to. Bio sam u minusu od 2:0 ili 2:1, pa sam nalazio izlaz. Na manjim turnirima od grend slema, 2:0 ili 2:1 je već poraz", rekao je Saša Zverev na konferenciji za medije.

Naredni protovnik Saše Zvereva biće Jesper de Jong iz Holandije, a u njegovom dzgelu žrzgeba već su se desila neka iznenađenja. Bugarski teniser Grigor Dimitrov povukao se zbog povrede, Argentinac Francisko Serundolo ispao je u prvoj rundi, a meč prvog kola još nije odigrao Feliks Ože-Aljasim koji je takođe nosilac.

