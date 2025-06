Novak Đoković otpisan pred meč protiv Sinera: Odigrao meč sezone, a odmah precrtan u Parizu

Novak Đoković je otpisan pred polufinale Rolan Garosa, kladionice mu ne daju velike šanse da osvoji turnir u Parizu.

Izvor: Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković se na ovogodišnjem Rolan Garosu bori za 25. grend slem u karijeri, ali ga stručna javnost ne stavlja među najeće favorite. Iako je u srijedu uveče u četiri seta izbacio sa turnira Sašu Zvereva, kojem je šljaka omiljena podloga, Novak ima još mnogo posla u Parizu - prvo protiv Janika Sinera u polufinalu, a zatim vjerovatno protiv Karlosa Alkaraza u finalu. Kladionice mu ne daju velike šanse da osvoji trofej!

Prije svega, kvote za polufinalni meč govore da je Đoković potpuni autsajder protiv Sinera, baš kao što misli i Džon Mekinro. Kvota da će Janik Siner izboriti plasman u finale Rolan Garosa je 1,27, dok je na Novaka Đokovića čak 4,20.

Naravno, kvote su podložne promjenama i one će svakako varirati do početka meča najboljeg tenisera sa ATP liste i najboljeg tenisera svih vremena, ali je početna razlika ogromna! Primjera radi, kvota na Karlosa Alkaraza je 1,15, a na Lorenca Musetija 5,70 - što pokazuje da srpski i italijanski teniser imaju gotovo iste šanse da se domognu finala u Parizu. Mnogi bi rekli da je to nepoštovanje Novaka Đokovića!

Kada se pogledaju šanse tenisera da se domognu trofeja u Parizu, Novak Đoković ponovo nije na vrhu liste. Iako je fantastično odigrao protiv Zvereva u četvrtfinalu, kvota da će Novak Đoković osvojiti Rolan Garos je oko 12. Daleko bolje od njega rangiraju se Karlos Alkaraz sa 1,85 i Janik Siner sa 2,50 - dok je Lorenco Museti daleko od konkurencije i kvota na njega je čak 30.

Svima je jasno da neće biti lako, ali Novak Đoković bi mogao baš u Parizu da stigne do 25. grend slema u karijeri, odnosno četvrtog trofeja na Rolan Garosu. Tek treba da vidimo kako će najbolji igrač svih vremena iskoristiti to što su ga svi otpisali i da li će dodatno motivisan moći da izbaci najbolje igrače svijeta na putu do titule.