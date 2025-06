Pušio i pio tokom mečeva, a Novak juri samo još njegov rekord!

Pančo Gonzales nije pomenut još od svoje smrti 1995. godine. Sada je u centru pažnje zbog - Novaka Đokovića.

Novak Đoković je nedavno proslavio 38. rođendan, a nakon što je pobijedio Aleksa Zvereva u četvrfinalu Rolan Garosa postao je najstariji polufinalista Rolan Garosa od 1968. godine. Skoro 60 godina se nije desilo da neko sa više od 38 godina ode do polufinala u Parizu, nije to uspio čak ni Rodžer Federer, pa ni Rafael Nadal.

Novak je rutinski savladao sve rivale do četvrfinala, a onda ga je dočekao duel sa Zverevom koji se odužio, bio je obiležen i incidentima sa tribina, ali Novak je to riješio 4:6, 6.3, 6:2, 6:4 i zakazao duel sa Janikom Sinerom u polufinalu. Ali ko je taj čovjek čiji rekord još nije oborio Novak Đoković?

Te 1968. godine u polufinalu Rolan Garosa bili su australijski velikani Ken Rouzvel i Rod Lejver, Španac Andres Himeno i rekorder 40-godišnji Pančo Gonzales. Izgubio je svoje polufinale od Lejvera sa laganih 6:3, 6:4, 6:1, a priča o njemu je nevjerovatna.

Ko je Pančo Gonzales?

"Najgora stvar koja se desila Gonzalesu je što je osvojio turnir u Forest Hilsu 1949. godine. U to vrijeme on nije bio dovoljno zreo kao igrač. Pančo nije imao pojma kako da živi i kako da se brine o sebi. Hranio se hamburgerima i hot dogovima, nije imao koncept dijete i treninga. Van terena on je stalno pio koka-kolu, čak i na mečevima. Takođe puno je pušio, užasno malo je spavao, posebno kada je išao na turnire", navodi se u jednoj knjizi o njemu.

Rikardo Alonso Pančo Gonlazes rođen je 1928. godine i preminuo je sada već davne 1995. Osvojio je dva US Opena 1948. i 1949. a zanimljvo je da je igrao dva polufinala Rolan Garosa - 1949. i već pomenuto skoro 20 godina kasnije.

Bio je meksičkog porijekla, najstarije pod sedmoro djece, a poznat je bio po velikom ožiljku na lijevom obrazu koji je dobio u nezgodi, ali su mediji plasirali mit o tome da ga je neko u tuči posjekao nožem. Ženio se i razvodio devet puta, imao devetoro djece, a posljednja žena bila je sestra Andrea Agasija. Otac Andrea Agasija ga je toliko mrzeo da je čak navodno htio da ga ubije. Na kraju je preminuo od raka stomaka, a kako je sa 67 godina bio bez prebijene pare sahranu mu je platio Andre Agasi.

