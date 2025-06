Najveći protraćeni talenat tenisa se sjetio pobede nad Novakom: To mi ne računaju, a dobio sam najvećeg ikad

Bernard Tomić je pobijedio Novaka Đokovića jednom prilikom, ali to nećete naći u zvaničnim podacima.

Jedan od najtalentovanijih, ali i najproblematičnijih tenisera generacije Bernard Tomić pričao je o tome sa kim mu je od "Velike četvorke" bilo najteže da igra. Nekada veliki talenat sada je pretežno poznat po skandalima i svađama sa djevojkom, ali u vrijeme najboljih igara bio je konkurentan.

Igrao je četvrfinala i četvrta kola grend slemova, bio 17. na svijetu, a iako je Novaka Đokovića uspio da pobijedi jednom istakao je da ne vidi da je iko mogao da dobije Novaka kada je u top formi.

"Igrao sam sa svima, mislim da sam sa Rafom igrao samo dva puta. Jednom smo igrali na travi, uzeo sam set. Mareju nisam mogao da uzmem set, ali sam uvijek igrao kada je bio prvi na svijetu. U Dejvisu kupu, Australijan openu, Sinsinatiju, mnogo puta sam igrao sa njim i nikad nisam uzeo set. Sa Federerom sam igrao dva-tri puta, a sa Novakom sam igrao pet puta, najviše i izgubio sam pet puta", rekao je Bernard Tomić.

Novak? Razbijao je Nadala i Federera

Što se tiče te pobjede Bernarda Tomića, nećete je naći u zvaničnim podacima. Taj trijumf se desio na Hopman kupu, ali iako je dobio Novaka Tomiću je jasno da od Đokovića nikada nije bilo boljeg tenisera.

"Dobio sam na Hopman kupu 6:4, 6:4, to se i računa i ne računa. Na Vimbldonu smo jednom igrali četiri seta. Sa Novakom u formi nema nikoga ko bi mu se suprotstavio. On je jedan od najboljih. Kada je igrao dobro razbijao je Nadala i Federera, toliko je dobar. Ne možeš da se takmičiš sa njim, Jednostavno je najbolji ikada i nikada neće biti nekoga poput njega, to je sigurno-"

Tomić je sa ovih prostora

Bernard Tomić

Bernard Tomić je rođen u Štutgartu 1992. godine, a od 2008. godine je profesionalac. Govorio je dosta puta da njegovi roditelji imaju hrvatsko porijeklo, a on je rođen u Njemačkoj jer su oni tamo radili. Kada je Tomić imao samo tri godine porodica se preselila u Gold Koust, a njegova sestra Sara je takođe igrala tenis.

