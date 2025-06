Sve oči su uprte u njih: Novak sačekao Sabalenku, ona mu se bacila u zagrljaj!

Novak Đoković i Arina Sabalenka su se pozdravili čim je ona pobijedila u svom polufinalu Rolan Garosa.

"Bromansa se nastavlja", napisali su na zvaničnom kanalu Rolan Garosa kada su uslikali pozdrav Novaka Đokovića i Arine Sabalenke odmah pošto je bjeloruska teniserka uspjela da dobije meč sa Igom Švjontek i da se plasira u finale koje će igrati sa Koko Gof.

Novak je bio bukvalno prvi koji je došao da joj čestita i kamere su to uhvatile. Razlog za to je naravno interakcija koja traje tokom cijelog turnira u kojoj su Novak i Arina. Stalno se šale i "prozivaju" međusobno, a to im očigledno donosi sreću. Pogledajte njihov pozdrav:

Novak Đoković će sada igrati sa Janikom Sinerom nešto oko 19 časova u petak, dok u subotu Arinu Sabalenku čeka prvo finale Rolan Garosa u karijeri. Nastaviće da podržavaju jedno drugo i očekujemo da nastave i takmičenje u imitiranju.

