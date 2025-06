"Novače, kako misliš da pobijediš Sinera?": Jedan pogled je bio dovoljan da saznamo šta slijedi

Janik Siner je veliki favorit protiv Novaka Đokovića na Rolan Garosu, ali to ne znači da najveći svih vremena nije smislio plan. Štaviše, znamo da za ovakve mečeve živi i šta to znači kako će odigrati.

Izvor: YouTube/Roland Garros/Screenshot

Novak Đoković večeras od 19 časova igra protiv Janika Sinera za Rolan Garosa, što će biti njihov prvi meč u 2025. godini. Iako je Đoković najtrofejniji u istoriji, svuda se može čuti i vidjeti da je Siner veliki favorit prosto jer je u ovom trenutku najbolji igrač svijeta, dok zaista vrlo dobro igra i na šljaci, što mu je nekada bila najslabija podloga.

Zbog toga je čak Đoković na neki način i autsajder, što je uloga koju dugo nije imao i u kojoj je nekada zaista uživao. Sav pritisak je na Sineru koji mora da pokaže zašto je favorit, tako da je i Đoković vešto govorio o predstojećem duelu.

Upitan na konferenciji za medije kako misli da pobijedi Janika Sinera, Đoković je prvo rekao da je dobio na samopouzdanju pobjedom u Ženevi, a potom je pogledom jasnom signalizirao da će uslijediti najbolja moguća partija jer se baš za ovakve mečeve svjesno čuvao.

Prošao je Novak velike mečeve tokom svoje karijere, znamo kako je na najvećoj sceni igrao protiv Federera, Nadala, ali i nekih drugih, tako da baš takav tip partije očekujemo večeras.

"Janik je u fantastičnoj formi, najbolji je igrač već par godina i to sasvim zasluženo. Igra ofanzivan i dobar tenis, snažan iz svakog aspekta igre. Nismo igrali već neko vrijeme i imali smo vrlo zanimljive mečeve u prošlosti. U jednom trenutku odigrali smo tri-četiri meča u kratkom periodu, uglavnom na betonu. Jednom smo igrali možda na šljaci i to prije par godina u Monte Karlu...", rekao je Đoković prije nego što je poentirao šta da očekujemo od njega: "Ipak je to polufinale grend slema protiv najboljeg na svetu, nema većeg izazova, daću sve da odigram kao što sam protiv Zvereva".

Šta kažu eksperti o meču Đoković-Siner?

Kao i pred svaki meč Novaka Đoković, slušali smo raznorazne teniske eksperte koji su pokušavali da predvide kakav nas meč čeka. Recimo "Gardijan" je stava da će Siner pokazati da je najbolji na svijetu i da Đoković protiv njega "neće imati gdje da se sakrije".

Ako je neko stajao uz Novaka na Rolan Garosu, onda je to Džon Mekinro koji je rekao da vjeruje da je njegova šansa ako se bude igralo u pet setova.

"Možete vjerovati ili ne, ali ako bi se igralo pet setova, favorizovao bih Novaka Đokovića, iako je stariji, jer Siner nije igrao toliko dugo... Postavlja se pitanje kako bi se fizički i mentalno držao, s obzirom na to da nije odigrao mnogo mečeva, što je prilično nevjerovatno reći ako razmislite o tome - kada jedan momak ima 38, a drugi 23 godine. Neće biti lako protiv njega, Novak zna da mu je ostalo ograničeno mnogo šansi, pretpostavljam, osim ako nije Supermen. Možda i jeste, ali Siner će biti agresivniji od Zvereva. Neće to iskoristiti", rekao je Mekinro.

Kako su do sada igrali Siner i Đoković?

Do sada smo gledali ukupno osam mečeva Novaka Đokovića i Janika Sinera. Trenutno je skor izjedančen, Novak i Siner su dobili po četiri meča, s tim da su posljednja tri pripala Italijanu. Poslije pobjede u finalu mastersa u Torinu 2023. godine, kakav meč priželjkujemo i večeras, Novak je gubio od Sinera u polufinalu Dejvis kupa, polufinalu Australijan opena i finalu Šangaja prošle godine.

Dakle, ko pobijedi povešće u međusobnim duelima...

