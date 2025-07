"Zašto ste uklonili cijelu porodicu?": Marin Čilić udario na Vimbldon jer se odrekao tradicije

Marin Čilić nije zadovoljan što linijske sudije, koje su dio velike teniske porodice, više ne rade na Vimbldonu. Sada je tu tehnologija umjesto tradicije.

Izvor: Youtube/ Wimbledon/Printscreen

Marin Čilić napravio je jedno od najvećih iznenađenja na Vimbldonu pošto je "izbacio" Džeka Drejpera, četvrtog na ATP listi i miljenika domaće publike, i to neočekivano lako. Čilić je igrao perfektan tenis i sem malog "pada" u četvrtom setu, bio je mnogo bolji od Britanca, koga je na kraju pobijedio 3:1.

Ono što je zanimljivo je da je ovo prvi nastup Čilića na Vimbldonu još od 2021. godine, od kada ga je mučilo koljeno, a sada kad se vratio na ovaj grend slem - dočekale su ga brojne promjene.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Između ostalog, više nema linijskih sudija na Vimbldonu, što se dešava prvi put u 147 godina dugoj istoriji. Upravo to je pogodilo Čilića koji je zato kritikovao organizatore i naglasio da mu se to ništa ne sviđa i da to vodi tenis u propast: "Iskreno, ne sviđa mi se što više nema linijskih sudija. Naravno, kada je sistem hok-aj uveden, to je bilo sjajno za tenis, ali neće biti toliko odlučujućih poena koje možda linijski sudija nije dosudio, a koji bi odlučili meč...", počeo je Čilić.

"Ali, zašto mi se onda ne sviđa? Zato što su linijske sudije dio velike teniske porodice. Možda su u nekom trenutku svog života pokušavali da postanu teniseri. Ili prosto vole sport, a toliko je teško postati glavni sudija jer moraš da prođeš kroz toliko turnira, juniorskih, nacionalnih turnira, fjučersa, čelendžera, prvo kao linijski sudija, pa glavni sudija, bla, bla, da bi stekao to iskustvo da budeš na Vimbldonu. A sada je toga nestalo. Sada je samo Hok-aj. Zašto? Samo ukloniš cijelu tu veliku porodicu ljudi koji vole tenis, koji uživaju u tenisu, koji imaju to nevjerovatno iskustvo, koji su radili svoj posao nevjerovatno dobro", dodao je Čilić i rekao da mu se nimalo ne sviđa što se oni "brišu" iz tenisa.

Da li Čilić može da igra s Đokovićem?

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Može, i to u četvrtfinalu Vimbldona gdje je Nole bio "viđen" upravo sa Drejperom. Baš je Čilić "otvorio" žrijeb za Đokovića, ali još ima da "gura" do tog balkanskog okršaja.

Za početak, Čilić mora da pobijedi Munara, koji igra fantastično na travi, a tu su još i Flavio Koboli i Jakub Menšik.