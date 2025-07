Finalista Vimbldona je bio okrutni ubica: Istorija pamti Novaka, Rožera ali i monstruma sa "Đavoljeg ostrva"

Nisu svi finalisti i šampioni Vimbldona bili džentlmeni i veliki sportisti. Tu se našao i Vir Sent Ledžer Guld, jedan od najokrutnijih kriminalaca svog doba.

Izvor: Shutterstock

Novak Đoković, Rodžer Federer, Rafael Nadal, Karlos Alkaraz, to su sve moderni šampioni Vimbldona i svi uglavnom imaju čisto sportske biografije. Ipak, nekada, dok tenis još uvijek nije bio potpuno profesionalan bilo je šampiona sa mnogo drugačijim životnim pričama.

Vjerovatno niste čuli za Vira Sent Ledžer Gulda, tenisera koji je u finalu Vimbldona 1879. godine izgubio od Džona Hartlija 6:2, 6:4, 6:2. On je nakon tog finala završio u zatvoru zbog ubistva i protjeran je na kraj svijeta. Igrao je treći Vimbldon ikada i ostao u istoriji, ali njegov život se bro promijenio.

Bio je poznat po nevjerovatnom bekhendu, a tenisom se bavio pošto je dolazio iz irske plemićke porodice. Bio je višestruki šampion Irske ne samo u tenisu nego i u boksu, a njegova priča je zaista nevjerovatna iz današnje perspektive.

Pobjegao od svega, u Monte Karlu dobio smrtonosnu ideju

Kada je osvojio titulu njegov pad je odmah počeo. Krenuo je da se odaje alkoholu i drogama, a 1885. godine se potpuno oprostio od bilo kakvog sporta. Od brojnih problema u životu pobegao je na drugi kraj svijeta. Dugove u Irskoj i Engleskoj nije mogao da vrati pa je otišao u Kanadu, gdje se oženio Francuskinjom Mari Žirodin, ali nije se smirio.

Nekoliko godina je živio nešto mirnije, a onda je odlučio da se sa Kvebeka gdje je živio vrati u Englesku i da živi u Londonu. Otišao je 1907. godine u Monte Karlo na nagovor supruge, a onda su tamo zajedno probali da naprave finansijsku prevaru, nešto nalik piramidalnoj šemi i da se obogate. Nije se ispostavilo kao dobar plan.

Umjesto zatvora na Đavolje ostrvo

Razne priče kruže o tome kako je na kraju završio u problemima, ali navodno je Vir Sent Ledžer pozajmio novac od bogate Šveđanke po imenu Ema Levin. Vrlo brzo nakon toga njeno tijelo je pronađeno brutalno unakaženo i isječeno u nekoliko kofera, a koferi su poslati u Francusku.

Lako se ispostavilo da je nekadašnji teniski šampion bio kriv za ubistvo, jer je dokaza bilo na pretek. Sačuvao je oružje kojim je ubio nesrećnu Emu, a zavjese u stanu su bile potpuno krvave... Na sudu je dobio doživotnu robiju, a njegova žena je takođe osuđena na doživotni zatvor i bila je zatvorena u Monpeljeu do 1914. godine kada je preminula.

Sam Sent Ledžer je preminuo 1909. godine, a u zatvor nije otišao. On je poput mnogih drugih najokrutnijih kriminalaca i ubica poslat na Đavolje ostrvo. To ostrvo danas pripada Francuskoj Gvajani, a bilo je neka vrsta zatvora od 1852. do 1952. godine. Bilo je poznato po ekstremnoj vrućini i tropskim bolestima, ali i po vrlo brutalnim stražarima, pa je sam Sent Ledžer tu počinio samoubistvo sa 55 godina. Kasnije je služilo za politički azil pa je u jednom momentu tu završio Alfred Drajfus.