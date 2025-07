"Vidjela sam 26 dolara na računu i počela da plačem": Lepotica sa Vimbldona jedva preživjela pred turnir

Karson Branstin se izvukla iz problema na ovogodišnjem Vimbldonu, a do skora je jedva preživljavala.

Karson Branstin je imala odličan nastup na Vimbldonu, ali nakon što je ispala od Arine Sabalenke pričala je o najtežim momentima u karijeri. Kanađanka koja pored teniske ima i manekensku karijeru rekla je da joj je bilo najteže kada je otkrila da je švorc.

Sada je Branstin zaradila dosta novca pošto je savladala Lois Boison, Bjanku Andresku i Raluku Serban u kvalifikacijama. Za ulazak u glavni žrijeb 24-godišnjakinja je inkasirala 66.000 funti, a onda ju je Sabalenka dobila 6:1, 7:5. Ipak, za djevojku koja je htjela da postane dostavljačica hrane, ovo je bio spas.

"Da, istina je. Bilo me je malo sramota na početku kada ste rekli: 'Oh čovječe, ovo će znati cijeli svijet?' Ali da, u februaru kada sam igrala ITF turnire nisam imala novca za život. Živim u južnoj Kaliforniji, samo mi je benzin bio ogroman trošak za budžet. Pomislila sam: 'Oh gospode, kako ću da igram turnire, a kamoli da preživim?'"

Trening, pa Uber dostava

Karson Branstin je trenutno 194. na VTA listi, a baš u februaru je igrala finale turnria u Kankunu koje je izgubila od Emilijane Arango. Prije tog finala njena situacija je bila užasno loša.

"Bukvalno nekoliko dana ili nedjelja pred moje prvo VTA finale u Kankuu pogledala sam bankovni račun jednog jutra i vidjela da imam 26 dolara. Počela sam da plačem, zvala sam nekoliko prijatelja, ali ne i roditelje. Pomislila sam: 'Ako čuju ovo, biće jako bijesni na meni.' Rekla sam sebi da ne mislim o tome, da jednostavno moram da uradim to. Tako da sam se vozila po Los Anđelesu i dostavljala ljudima večere poslije treninga", rekla je Branstin.