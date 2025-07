"Alkaraz voli djevojke, zato će Siner biti bolji": Šta je Nik Kirjos htio ovim da kaže?

Nik Kirjos ponovo briljira sa izjavama, ovog puta su mu fokus Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je jedini preživjeli član "velike trojke", ali i dalje ima snage da isparira trenutno najboljim igračima na ATP turu, Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu. Nema sumnje da će Španac i Italijan dominirati "bijelom sportom" u narednim godinama, ali Nik Kirjos ima poprilično kontroverzno viđenje.

Australijanac smatra da će Siner imati bolju karijeru od Alkaraza, a razlog za taj zaključak je i više nego bizaran. U epizodi "Ultimate Tennis Showdown", Kirjos je razgovarao sa poznatim trenerom Patrikom Muratogluom i u svom stilu predvidio dešavanja u muškom singlu.

"Reći ću Siner jer Alkaraz voli djevojke. Možda će se rasijati, možda će se previše zabavljati. To je moja jedina stvar, Siner će ostati malo više zatvoren, mislim", rekao je Kirjos.

Kontroverzne izjave Nika Kirjosa

"Vjerujem da je Zemlja okrugla, ali ne bi me šokiralo da je ravna. Mislim da je u toj cijeloj priči interesantno jedino da su Amerikanci to prvo uradili, a prije toga nisu imali nijedno uspješno polijetanje rakete. Onda su odjednom sletjeli na Mesec", govorio je Kirjos.



Kirjos je bio stručni konsultant BBC-ja tokom Vimbldona 2023, ali je zbog bitkog jezika izgubio taj status, pošto je jednom prilikom nazvao klovnom engleskog teniskog analitičara Endrjua Kasla koji je komentarisao finale Vimbldona između Đokovića i Alkarasa 2023. godine. Prednjačio je u osudi Janika Sinera tokom doping afere.

"Ljudi, mi ovdje pričamo o svjetskom broju 1. To je kao Nikola Jokić u NBA. Dakle, mislite da mogu da angažujem fizioterapeuta za stotine hiljada dolara, a da će ovaj nositi prokleti skalpel u torbi bez ičega oko njega? Bez futrole? Hoće li visiti tamo? Hoće li posjeći prst, a zatim namazati kremu za masažu na posjekotinu? Ma hajde... Plaćam svom fizioterapeutu stotine hiljada dolara. U njegovo istraživanje, u njegove godine rada, imam povjerenje: on brine o mom tijelu i osigurava da se ništa ne desi. Janik Siner je broj 1 na svijetu. Mislite li da on to nije znao? Mislite li da taj nivo naivnosti može postojati kada ste broj 1", rekao je Kirjos.

Siner vs. Alkaraz

Drugi teniser svijeta ima bolji međusobni skor 8:4, a posebno je bila spektakularna njegova pobjeda na ovogodišnjem Rolan Garosu kada je napravio preokret i uspio da odbrani titulu na pariskoj šljaci.

Italijan i Španac su podijelili posljednjih šest grend slem titula, pri čemu je Italijan osvojio dvije titule na Australijan Opena i US Open, dok je Alkaraz podigao dva trofeja sa Rolan Garosa i osvojio jedan Vimbldon od početka 2024. godine. Španac je takođe slavio dva puta na Vimbldonu i jednom na US Openu, te ima 5 grend slem titula, dok je Italijan ostao na tri.