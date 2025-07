"Ne uvodite vojni rok, klinci će odmah da zovu mamu i tatu": Bura u Hrvatskoj zbog otkaza selektoru

Otkaz selektoru Hrvatske Borisu Dvoršeku pokrenuo je pravu buru i sada se oglasio Damir Kajba.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Najkon otkaza za selektora rukometne reprezentacije Hrvatske do 21 godine Borisa Dvoršeka bio je i onih koji ga brane. Dvoršek je otpušten nakon što je u javnost pušten snimak na kome se čuje kako vrijeđa svoje igrače, a sada je u njegovu zaštitu stao Damir Kajba.

Dugogodišnji fizioterapetu PPD Zagreba i Hrvatske stao je na stranu selektora i nije imao ništa lepo da kaže o mladim rukometašima koje je Dvoršek trenirao.

"A ne, trebao im je kupiti Roleks kao Gatuzo svojima. Slažem se da su neke riječi neprimjerene, ali su izrečene u afektu. Zato danas imamo klince koji prijavljuju roditelje jer su popili zasluženi šamar. Zato profesori drhte, a učenici se deru na njih.

Zato rade stranci, jer bi klinci odmah 2.000 evra plate, a dupe ne mogu sami da obrišu obrisati sami. Užasavam se kad čujem da su danas druga vremena i moraš drugačije. Kako drugačije? Sve im dopuštati da se ne bi zamjerili. Zato je nikad više narkomana, alkoholičara, ubica na putu jer iz obesti ne znaju šta bi sa sobom.

I sad bumo pokopati trenera koji je stvorio generacije mladih igrača... I jedan savjet Ministarstvu odbrane. Ne započinjite vojni rok. Prvi put kad se nadređeni zadere na mladog vojnika ovaj će zvati mamu ili tatu koji je pisao ovo otvoreno pismo medijima. A ne daj Bože da dođe neki vojni sukob. S ovim klincima pali smo za dva dana (čast izuzecima). I pitajte ove starije igrače zašto su postali šampioni. Stari Kljun kad bi pronašao ovog snimatelja taj bi igrao za paraolimpijce. Jednom sam već rekao: igrati za domovinu nije samo pjevanje himne i domoljubnih pjesama. To je svetinja i nešto puno više od toga!"", napisao je Kajba.

Šta je rekao svojim igračima selektor?

Izvor: Ante Cizmic / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

"Imate nešto za reći? Nemate jel? Dosta ste toga rekli na terenu o sebi, ništa što mi ne znamo. Znamo da ste vi idioti, da ste vi kreteni i da ste totalno neperspektivna generacija. To što vas lažemo da izvučemo od vas neki maksimum to je priča za malu djecu. Mi znamo u savezu da je ovo neperspektivna generacija i da je treba što prije izbaciti napolje, da nas ne je... i da ne trošimo novac na nju. To znamo. Nema perspektive ni kod jednog od vas. To govori činjenica da niko od vas ne igra ni u Zagrebu ni u Nekseu, ni Sesvetama, to su jedina tri kluba koji valjaju.

Od vas nema ništa,to mi jasno. I drago mi je da ste to dokazali. Vi da možete bolje, vi bi odigrali bolje. Ali ne možete. Vi se niste naspavali, oni su se naspavali, vama je rano, Austrijancima nije, vama svira himna, svira i Austrijancima i imaju ponos. Vi nemate ponos jer vas boli k..., vi ste sebi najvažniji na svijetu. Zato što ste kreteni, seljačine, smradovi. J... vam ja majku u usta da vam j...smrdljivu svima.", rekao je Dvoršek nakon što je Hrvatska završila kao 12. na svijetu.