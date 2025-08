Henmanovo predviđanje o Đokoviću koje se još nije ostvarilo: "On i dalje ima ogromnu strast, uspjeće"

Novak Đoković je ove godine osvojio jednu titulu, onu jubilarnu u Ženevi, a sada će imati priliku da to ponovi na US openu

Novak Đoković od osvajanja Olimpijskih igara ima problem da se popne na tron bilo kog drugog turnira. U Švajcarskoj je uspio da se okiti 100. titulom u karijeri, ali uporno izostaju pehari sa grend slemova. Možda će Srbin imati priliku da zablista na US openu, a do tad odmaraće se u Crnoj Gori.

Poslije forme koju je najbolji svih vremena pokazao u Parizu pre sad već godinu dana vjerovalo se da će Novak nastaviti da "melje" istim ritmom. Tog mišljenja bio je i Tim Henman, bivši teniser koji je predvidio još mnogo titule Srbinu. Međutim, njegova predviđanja nisu se ostvarila.

Poslije osvajanja najsjajnijeg odličja na Olimpijskim igrama Henman je o Novaku rekao: "On i dalje ima ogromnu strast prema igri. Voli ono što radi, ako ništa drugo, mogao bi da krene u drugom smjeru", prije godinu dana ispričao je za "Tennis365".

Šta je predvidio Henman?

Bivši britanski broj jedan poslije senzacije na Igrama, rekao je: "Pobeda na Olimpijskim igrama bi ga mogla osloboditi. Možda misli da je ispunio sve uslove. Možda će izaći na teren i tada neće osećati pritisak dok pokušava da osvoji još jedan veliki turnir na US openu", rekao je tada.

Prevideo je tada još mnogo titule. "To bi moglo biti opasno za ostale jer će igrati slobodno i dok je u formi i zdrav, definitivno mislim da ima još velikih titula u sebi."

Koliko je grend slemova osvojio Novak?

Đoković je osvojio rekordnih 24 grend slem titule. Trenutno je izjednačen sa Margaret Kort i zbog toga Srbin ima ambicije da obori još jedan rekord. Međutim, od US opena 2023. Novak nije uspio da dođe do trona velikog turnira, a sada je otkazao i učešće na nekoliko takmičenja koju su uvertira narednom grend slemu. Ipak, Novak želi da se dobro pripremi i bude što odmorniji za naredni US open.

U slučaju da Novak osvojio US open postaće najstariji osvajač grend slem titule, pošto je posljednju osvojio sa 36, kao što su to uspjeli i Rodžer Federer i Rafael Nadal.