Bernard Tomić izgubio od 424. igrača svijeta: Spotakao se na meč lopti i završio učešće na turniru

Bernard Tomić imao je meč loptu protiv Stefana Dostanića, ali je baš u tom trenutku pao i propustio priliku

Izvor: Screenshot/Twitter/@danspickz

Bernard Tomić (32) bio je na pragu pobjede na čelendžeru u Čikagu, kad se prilikom meč lopte protiv Stefana Dostanića povrijedio. Bilo je jasno da pad nije bio naivan, pošto je Australijanac riješio da preda meč, pri rezultatu 1:1 (6:7, 7:6) i dok je gubio 2:0 u trećem setu.

Vodila se ujednačena borba u prvom setu, nešto slično se dogodilo i u drugom, ali je Tomić bio korak ispred i pri rezultatu 5:4 imao je meč loptu. Međutim, baš u tom trenutku, kad je Dostanić poslao servis, Australijanac je uzvratio, ali tom prilikom krenuo unazad, izgubio ravnotežu i pao. Očigledno je udarac bio bolan, trudio se da pruži otpor u nastavku, ali je set za izjednačenje pripao Dostaniću.

Absolute magic from Bernard Tomic on match pointpic.twitter.com/hBF2eHIw12 — Dan’s Picks (@danspickz)August 5, 2025

Teniser hrvatskog porijekla u nastavku nije igrao još dugo, do drugog gema, a onda je predao meč zbog umora. Na taj način 424. teniser svijeta odnio je pobjedu, nad nekada 17. reketom. Na taj način Bernand Tomić još jednom je posustao iako se teniser sklon kompromitovanju veoma trudio da dobije ovaj meč.

Očekuje se da Tomić igra u kvalifikacijama za US open. Ono što sve iznenađuje kad je u pitanju bivši 17. igrač svijeta je to da je on protekle sezone zaradio svega 47.700 funti od nagradnog fonda. A 2023. Tomić je bio čak i van 1200 tenisera svijeta. Sve ovo povezuje se i sa stavom koji ima Bernard, jednom prilikom tvrdio je i da ne voli tenis, čak da mu je dosadan, bilo je to na Vimbldonu 2017. Teniser koji je važio za talentovanog igrača i potencijalnog grend slem šampiona, ipak je promijenio mišljenje o svojoj profesiji...

Tomić je promijenio mišljenje

U junu je Tomić promijenio mišljenje i tada je rekao: "Bez tenisa, ne znam šta bih radio. Budem oko 200. na svijetu ili tako nešto, a moj cilj je da budem među 100 najboljih, a onda mogu da se penzionišem. To je više izjava, tako nešto, pa hajde da vidimo da li mogu to da uradim. To je jedina stvar u kojoj sam dobar."

Australijanac ima posebne zahtjeve za svoje penzionisanje i ne libi se da ih iznese: "Dobar sam u tome skoro tri decenije, tako da me to pokreće. Još mogu pristojno da igram. Nisam u najboljim godinama kao što sam bio, ali zato izazivam sebe da se još jednom vratim tamo. A onda da se penzionišem srećan i bez griže savjesti", rekao je Tomić.