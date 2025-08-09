Mina Stanković je novo čudo Srbije: Svi će zbog nje pratiti još jednu disciplinu u atletici

Reprezentativka Srbije Mina Stanković završila je četvrta na Evropskom juniorskom prvenstvu

Izvor: MN PRESS

Mina Stanković (19) je reprezentativka Srbije u brzom hodanju, koja je završila četvrta na Evropskom juniorskom prvenstvu u Pampereu. Još važnije je da je srpska mlada predstavnica postavila i seniorski nacionalni rekord u ovoj atletskoj disciplini, što obećava mnogo uspjeha u daljem takmičenju.

Mina je 10.000 metara na Evropskom prvenstvu prešla za 44 minuta, 35 sekundi i 66 stotinki, a medalja joj je izmakla za nešto više od 19 sekundi. Djevojka rođena u Pirotu na ovaj način pokazala je ogroman potencijal, te će Srbija zbog nje sada pratiti disciplinu koja nije bila toliko popularna dosad.

Mina je sve vrijeme trke bila u vodećoj grupi, varirala je između pete i šeste pozicije. Prištedjela je srpska predstavnica snagu za kraj, pa je posljednja dva kilometra uspjela da stigne i do trećeg mjesta. Ipak, Špankinja Aldara Meiljan koja joj je bila za petama uspjela je da u finišu doda gas i tako zauzme treće mjesto.

Prvo mjesto takođe je pripalo Špankinji - Sofija Santakreu do cilja je stigla za 43 minuta, 47 secondi i 89 stotinki, što je najbolje juniorsko vreme na svijetu, ali i rekord njene zemlje. Srebrnom medaljom okitila se Italijanka Serena di Fabio koja je trku završila za 43 minuta, 56 sekundi i 25 stotih.

Rezultat koji je Mina postigla pomogao joj je da se probije na 22. mjesto svjetske rang liste u 2025. u disciplini 10.000 metara hodanje. Srbija je imala još jednu predstavnicu, Dunja Eremić zauzela je 24. mjesto i postavila je lični rekord pošto je do cilja stigla za 50 minuta, 51 sekundu i 59 stotinki.