Srbi sa tribina gledali kako ih izbacuju sa Mundijala: Za 30 sekundi se sve okrenulo, pričaće se o ovome

Rukometna reprezentacija Srbije do 19 godina ispala je sa Svjetskog prvenstva u Kairu poslije poraza koji nije bio njihov. Bili su na tom meču i vidjeli 30 sekundi koje će pamtiti...

Srbija je ispala sa Svjetskog prvenstva u rukometu, ali ne svojom krivicom. Srpski momci su savladali sve svoje rivale osim nadmoćne Španije, ali je "orliće" meč prije kraja takmičenja u drugoj grupnoj fazi upravo Španija izbacila iz daljeg takmičenja.

Španci koji su sve selekcije do sada pobjeđivali sa dvocifenom razlikom izgubili su od Islanda 32:31 u vrlo sumnjivoj završnici meča. Sada čak i da Srbija savlada Saudijsku Arabiju u posljednjem meču svoje grupe od 19 časova nema šanse za prolazak dalje.

U krugu tri prvoplasirane selekcije bi svakako bili treći. Španci su prvi jer su pobedil Srbiju 42:24, Island ima poraz od Srbije golom razlike i pobjedu nad Španijom golom razlike. Pogledajte ovaj završetak meča i sami prosudite šta se desilo:

U praznoj hali u Kairu srpska selekcija se okupila da odgleda meč u kome je Island vodio od početka meča. Na kraju je viđena drama u kojoj je Španija izgubila za sebe nebitan meč i izbacila srpske rukometaše sa prvenstva.

Pri rezultatu 30:30 vidjeli smo akciju Islanda u kojoj su igrali sa sedam igrača i izgubili loptu. Španci su postigli pogodak na prazan gol, a onda se islandski bek zaletio i ekspresno izjednačio. Srbija bi i sa remijem sa ovog meča išla dalje ukoliko bi kasnije pobijedila Saudijsku Arabiju, ali se prvi uslov nije desio.

Španci su odlučili da odmah šutiraju sa pola terena, loptu je rutinski uhvatio islandski golman i u poslednjem napada Agust Gudmundson je na četiri sekunde do kraja dao gol za pobjedu i prolazak dalje. Pogledajte još jednom, a vidjećete i razočaranu reakciju "orlića" sa tribina:

