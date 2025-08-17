"Novak Đoković nema šansu protiv Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, ako ne učini ovo"

Slavni Rik Maći vjeruje u Novaka Đokovića na US Openu, ali mora da ispuni određene uslove na putu do nove titule.

Srpski teniser Novak Đoković imaće pakleno težak zadatak na predstojećem US Openu gde će na putu do titule morati da savlada trenutno najbolje tenisere svijeta Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Oni su kombinovano osvojili posljednjih sedam grend slemova, pa će Đoković biti na najtežem mogućem izazovu.

Srbin je odlučio da u Njujork stigne bez odigranog pripremnog tunira, pošto je propustio Toronto i Sinsinati, što znači da nije igrao takmičarski tenis još od polufinala Vimbldona gdje ga je savladao Janik Siner.

Nedavno je legendarni Džimi Konors izjavio da vjeruje da Đoković još uvijek ima šta da pokaže na US Openu uprkos nimalo povoljnoj situaciji, a sa njim se slaže i Rik Maći.

"Po mom mišljenju, on je najveći teniser svih vremena i nikada ga ne treba potcijeniti, pogotovo kada je u pitanju turnir ovakvog značaja. On definitivno može da osvoji Otvoreno prvenstvo SAD, ali su potrebni pravi uslovi", kaže Maći.

Đoković može da se nada povoljnom žrijebu, ali to što je dodatno pao na ATP listi komplikuje njegov put do rekordne 25. titule.

"Ako bude imao veoma težak put i bude primoran da uloži mnogo energije tokom prve nedjelje, onda bi bilo gotovo nemoguće pobijediti Alkaraza i Sinera u finalnim rundama. Moraće da se nada povoljnom žrijebu i moraćemo da vidimo kako će njegovo tijelo reagovati na različite napore", kaže legendarni Amerikanac.

Brine povreda

Tokom dana se pojavio snimak na kome se Đoković isteže i vidno je da ima neki fizički problem, tako da je pitanje u kom stanju će srpski as stići u Njujork. Manjak mečeva u nogama je veliki hendikep u momentu kada Siner i Alkaraz izgledaju nezaustavljivo. Njih dvojica u ponedjeljak igraju u finalu Sinsinatija, a samo par dana kasnije će krenuti u pohod na posljednjem grend slemu. Vidjećemo da li će umor ostaviti traga na Španca i Italijana i da li je to eventualno šansa za Đokovića koji nije igrao skoro mjesec i po dana.

