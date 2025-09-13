Neslavan kraj Svjetskog prvenstva: Mesud Pezer ostao bez plasmana

Jedini predstavnik BiH nije uspio da ostvari plasman u kvalifikacijama u bacanju kugle.
Mesud Pezer, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u atletici, neslavno je završio nastup u glavnom gradu Japana.
Pezer je rano jutros po našem vremenu nastupio u kvalifikacijama u bacanju kugle, ali nije uspio da ostvari plasman. Tri puta je prestupio, baš kao i Artem Levčenko (Ukrajina) i Džimon Gambs (Britanska Djevičanska Ostrva).
Podsjetimo, u finale koje se održava danas u 14.10 po našem vremenu nije ušao ni predstavnik Srbije Armin Sinančević, koji je hicem od 20.18 metara zauzeo 16. mjesto u kvalifikacijama.
(mondo.ba)