Neslavan kraj Svjetskog prvenstva: Mesud Pezer ostao bez plasmana

Autor Dragan Šutvić
Jedini predstavnik BiH nije uspio da ostvari plasman u kvalifikacijama u bacanju kugle.

Mesud Pezer bez plasmana na Svjetskom prvenstvu Izvor: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia

Mesud Pezer, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u atletici, neslavno je završio nastup u glavnom gradu Japana.

Pezer je rano jutros po našem vremenu nastupio u kvalifikacijama u bacanju kugle, ali nije uspio da ostvari plasman. Tri puta je prestupio, baš kao i Artem Levčenko (Ukrajina) i Džimon Gambs (Britanska Djevičanska Ostrva).

Podsjetimo, u finale koje se održava danas u 14.10 po našem vremenu nije ušao ni predstavnik Srbije Armin Sinančević, koji je hicem od 20.18 metara zauzeo 16. mjesto u kvalifikacijama.

(mondo.ba)

