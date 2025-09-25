logo
Najbolji na svijetu patosirao Slovenca na meču: Razbio mu nos

Najbolji na svijetu patosirao Slovenca na meču: Razbio mu nos

0

U novom kolu Lige šampiona vidjeli smo nekoliko derbija, a zapamtiće ovaj sudar sa Matijasom Gidselom Aleks Vlah.

Sudar Gidsela i Vlaha u Ligi šampiona Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen

Uspio je Tim Fihsea da predvođen Matijasom Gidselom savlada Kjelce u gostima 37:32 u Ligi šampiona, a sredinom drugog poluvremena vidjeli smo dramatične scene u Poljskoj.

U kontri koju je poveo Gidsel Dancu se na putu našao Aleks Vlah, a kada GIdsel nije mogao da se zaustavi udario je pravo u Slovenca. Tom prilikom ga je udario pravo po nosu i Vlah je odmah pao, a krv mu je šiknula iz nosa. Odmah su požurili ljekari na teren i pružili pomoć Vlahu, a pogledajte kako je izgledao taj sudar na terenu u Kjelceu:

Pogledajte

00:45
Povreda Aleks Vlah
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

Gidsel je donio pobjedu svom timu sa 13 golova, dok je kod Kjelcea Aleks Dušebajev imao 9. Srpski reprezentativac Mijajlo Marsenić je dao 3 gola, a pomenuti Vlah 2. Ipak, apsolutno prvo ime meča sa 17 odbrana bio je Dejan Milosavljev.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Alborg je savladao Sporting35:30 uz 9 golova Jul Lasena, a Vesprem je savladao Dinamo Bukurešt 30:27. Sedam golova dao je Nedim Remili, a srpski golman Vladimir Cupara je imao tri odbrane.

Nant je rutinski dobio Kolštad na svom terenu 39:24, a dominirali su Ajmerik Min sa 7 i Nikola Turna sa 6 golova. Pelister se držao na svom terenu protiv GOG-a ali je na kraju poražen 31:28 poslije čak 13 golova Frišea sa lijevog krila. Bogdan Radivojević je dao jedan pogodak.

Seged je u derbiju dobio PSŽ 31:29 z po 7 golova Smarasona i Garsiandije, 6 pogodaka Banhidija dok je Karlson dao 7 golova za PSŽ. Barselona je poslije poraza u prošlom kolu dobila Zagreb u "Areni" 32:25, a prvak Evrope Magdeburg je dobio Vislu u vrlo neizvjesnom meču 27:26, a najbolji je bio Omar Ingi Magnuson sa 9 pogodaka.

