Fonjini batalio tenis i stao pred kamere sa prelijepom Italijankom: Svi su ostali bez teksta zbog njih

Fabio Fonjini pokazao je da ne umije samo da igra tenis, zaplesao je u popularnom italijanskom šouu sa Đijadom Lini i oduševio sve.

Izvor: Printscreen/X/RaiUno

Fabio Fonjini otišao je u penziju poslije Vimbldona i pokazao da ume svašta i bez reketa u rukama. Tako se pojavio u italijanskom šou programu "Ples sa zvijezdama" i oduševio sve. Prijatelj Novaka Đokovića ostavio je ljude bez teksta poslije sjajnih performansi. Glavnu riječ imala je Đijada Lini, poznata italijanska plesačica.

Njih dvoje izašli su na scenu uz pesmu "Natural" od "Imagine dragonsa" i napravili su pravi spektakl. Plesali su tango i sve je izgledalo savršeno. Kada se Fonjini pojavio sa njom na sceni uslijedili su kratki aplauzi, a onda su pokazali i kakvu tačku su spremili.

Fonjini je odigrao odlično, Lini je bila savršena i pokazala zašto je toliko dugo u tom svijetu plesa kao i njen suprug Gracijano di Prima. Na snimku se ne vidi da li je tu bila i Fabijova supruga Flavija Peneta, ali je vjerovatno i ona oduševljena performansama.

Uostalom, pogledajte i sami kako je sve to izgledalo na sceni: