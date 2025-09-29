logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fonjini batalio tenis i stao pred kamere sa prelijepom Italijankom: Svi su ostali bez teksta zbog njih

Fonjini batalio tenis i stao pred kamere sa prelijepom Italijankom: Svi su ostali bez teksta zbog njih

0

Fabio Fonjini pokazao je da ne umije samo da igra tenis, zaplesao je u popularnom italijanskom šouu sa Đijadom Lini i oduševio sve.

Fabio Fonjini šou Ples sa zvijezdama Izvor: Printscreen/X/RaiUno

Fabio Fonjini otišao je u penziju poslije Vimbldona i pokazao da ume svašta i bez reketa u rukama. Tako se pojavio u italijanskom šou programu "Ples sa zvijezdama" i oduševio sve. Prijatelj Novaka Đokovića ostavio je ljude bez teksta poslije sjajnih performansi. Glavnu riječ imala je Đijada Lini, poznata italijanska plesačica.

Njih dvoje izašli su na scenu uz pesmu "Natural" od "Imagine dragonsa" i napravili su pravi spektakl. Plesali su tango i sve je izgledalo savršeno. Kada se Fonjini pojavio sa njom na sceni uslijedili su kratki aplauzi, a onda su pokazali i kakvu tačku su spremili.

Fonjini je odigrao odlično, Lini je bila savršena i pokazala zašto je toliko dugo u tom svijetu plesa kao i njen suprug Gracijano di Prima. Na snimku se ne vidi da li je tu bila i Fabijova supruga Flavija Peneta, ali je vjerovatno i ona oduševljena performansama. 

Uostalom, pogledajte i sami kako je sve to izgledalo na sceni:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Fabio Fonjini

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC