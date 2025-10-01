Ima bolnih 0:20 protiv Đokovića i ide u penziju: Gael Monfis najavio da je ovo kraj

Francuski teniser Gael Monfis najavio je da će igrati još samo jednu sezonu i da ide u penziju.

Izvor: Profimedia

Slavni francuski teniser Gael Monfis ide u penziju i to je zvanično potvrdio na društvenim mrežama. Iako nikada nije bio u najboljih pet na ATP listi niti je igrao grend slem finale, Monfis je jedan od omiljenih igrača na turu, prije svega zbog svoje pozitivne i vesele naravi, kao i zbog osmijeha kojim je osvajao.

"Držao sam reket u rukama prvi put s dvije i po godine, a profesionalno sam počeo da igram sa 18. Sad, nakon što sam proslavio 39. rođendan prije samo mjesec dana, želim da podijelim da će iduća godina biti takođe i moja posljednja kao profesionalnog tenisera", napisao je Monfis i dodao da je za njega privilegija što je strast mogao da pretvori u profesiju, a sada je došlo vrijeme da se povuče na kraju 2026.

Zahvalio se supruzi Elini Svitolini, kćerki Skaj, bratu Darilu i sestrama Rodi i Maeli, roditeljima, prijateljima i voljenima, Congi, Simonu, Gaskeu, agentu Nikolasu, kao i trenerima i članovima tima tokom svih ovih godina koji su mu pomogli da bude u teniskom vrhu.

"Želim i da se zahvalim svakoj osobi koja je ikada navijala ili vikala 'Allez, Gaël!' uživo ili ispred TV ekrana: vaša energija i ljubav za mene su zaista sve", napisao je Monfis.

Izvor: Michael Bradley / AFP / Profimedia

Šta je rekao Monfis o Đokoviću?

Gael Monfis je u karijeri osvojio 13 titula, a najbolji plasman na ATP listi bio mu je šesto mjesto (u novembru 2016. godine). Što se tiče grend slemova, samo je na Rolan Garosu i US openu po jednom igrao u polufinalima. Trenutno je 53. igrač svijeta.

Naravno, ništa ne može da prođe ni bez Novaka Đokovića, tenisera s kojim je otprilike u isto vrijeme stigao u profesionalne vode i koga - vjerovali ili ne - nikada nije pobijedio. Za sve ove godine odigrali su 20 mečeva i svaki je pripao Srbinu...

"Iako sam bio blizu, nikada tokom karijere nisam osvojio grend slem. Neću da se pretvaram da očekujem da ću to uraditi tokom naredne godine. 'Mogao si, trebalo je...". Kao što oni koji me poznaju mogu da posvjedoče, nikada nisam tako razmišljao, a iskreno - previše sam star da bih počeo sada. Život je prekratak. Vjerujte mi kada kažem da ne žalim ni za čim, nego osjećam da sam imao sreće."

"Imao sam priliku da igram u zlatnom dobu tenisa, rame uz rame sa nekim od najvećih imena u istoriji našeg sporta: Federerom, Nadalom, Đokovićem, Marejem... Čak i kada gubiš, osjećaš se dobro kada igraš protiv legende (iako moram priznati da su povremene pobjede izazivale euforiju)", napisao je Monfis.