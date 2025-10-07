logo
Radukanu se umalo srušila na terenu, pa predala meč

Radukanu se umalo srušila na terenu, pa predala meč

Autor Dragan Šutvić
Britanska teniserka Ema Radukanu predala meč u Vuhanu zbog loših uslova na terenu.

Ema Radukanu predala meč u Šangaju Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Britanska teniserka Ema Radukanu morala je da se povuče sa WTA trnira u Vuhanu zbog brutalnih uslova na terenu na koje se žalio i Novak Đoković koji se takmiči na Mastersu u Šangaju. Mnogi teniseri kubure ovih dana sa visokom vlažnošću vazduha i vrućinom u Kini, a Radukanu se praktično srušila na stolicu i bila je primorana na predaju.

U Vuhanu su otkazani svi mečevi na otvorenim terenima zbog vrućene, ali ništa bolje ni u zatvorenom gdje je problem visoka vlažnost vazduha. 

Ema se mučila od starta meča sa An Li, izgubila je prvi set sa ubjedljivih 6:1, dok je u drugom predala pri rezultatu 4:1. Ljekar joj je pružio pomoć i izmjerio pritisak odmah na terenu, ali nije bila u mogućnosti da nastavi. Čak se činilo kao da joj se vrti u glavi u nekim poenima tokom drugog seta.

Teniski fanovi su razočarani jer će ovo vjerovatno biti posljednji turnir za Britanku ove sezone i završila ga je na razočaravajući način. Ipak, u decembru je planirala da odigra dvije egzibicije, a vidjećemo za koji turnir će se odlučiti kao za pripremu za Australijan Open.

