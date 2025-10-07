Radukanu se umalo srušila na terenu, pa predala meč

Britanska teniserka Ema Radukanu predala meč u Vuhanu zbog loših uslova na terenu.

Britanska teniserka Ema Radukanu morala je da se povuče sa WTA trnira u Vuhanu zbog brutalnih uslova na terenu na koje se žalio i Novak Đoković koji se takmiči na Mastersu u Šangaju. Mnogi teniseri kubure ovih dana sa visokom vlažnošću vazduha i vrućinom u Kini, a Radukanu se praktično srušila na stolicu i bila je primorana na predaju.

U Vuhanu su otkazani svi mečevi na otvorenim terenima zbog vrućene, ali ništa bolje ni u zatvorenom gdje je problem visoka vlažnost vazduha.

Ema se mučila od starta meča sa An Li, izgubila je prvi set sa ubjedljivih 6:1, dok je u drugom predala pri rezultatu 4:1. Ljekar joj je pružio pomoć i izmjerio pritisak odmah na terenu, ali nije bila u mogućnosti da nastavi. Čak se činilo kao da joj se vrti u glavi u nekim poenima tokom drugog seta.

Emma Raducanu retires ill at Wuhan Open after having blood pressure checkedhttps://t.co/paMvKSL05kvia @@YahooSportsEmma is a good player but she simply gives up too easily. She just does not have the mental/physical toughness. She would rather call in sick than compete — Ora (@Ora03332088)October 7, 2025

Teniski fanovi su razočarani jer će ovo vjerovatno biti posljednji turnir za Britanku ove sezone i završila ga je na razočaravajući način. Ipak, u decembru je planirala da odigra dvije egzibicije, a vidjećemo za koji turnir će se odlučiti kao za pripremu za Australijan Open.

