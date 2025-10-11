Najveće poniženje Rodžera Federera

Švajcarska legenda Rodžer Federer je 2018. godine promijenio sponzora, a sada je otkrivena druga strana priče.

Bivši švajcarski teniser Rodžer Federer je jedno od najvećih imena u svijetu sporta koje je sponzorisao "Najk", ali je saradnja u jednom momentu naglo prekinuta. Vlasnik 20 grend slem titula je potpisao novi ugovor sa "Uniklom", smatralo se da je to bila njegova odluka, ali njegov nekadašnji agent Toni Godsik je otkrio drugu stranu priče.

Do prekida je došlo 2018. godine, kada su mnogi smatrali da je Federer okrenuo leđa "Najku" zbog 300 miliona dolara koliko je vrijedio njegov novi ugovor sa američkim brendom. Međutim, Federerov agent Toni Godsik sada tvrdi da je zapravo bilo obrnuto.

"Nije on napustio Najk. Najk je napustio njega, znate? Pokušavali smo da ponovo potpišemo ugovor, a oni su odlučili da ga ne potpišu. On bi ostao", rekao je Godsik u podkastu Endija Rodika.

"Ugovor je istekao u februaru 2018, pokušao sam sve da ga obnovim", rekao je on i objasnio zašto je došlo do prekida saradnje.

Najkijeva strana priče je da nisu videli Federera u istom svjetlu kao Lebrona Džejmsa i Tajgera Vudsa, ali je njihov teniski direktor u to vrijeme, Majk Nakadžima, kasnije to opisao kao "zločin" ili najveću grešku u istoriji tog brenda.

"To nikada nije trebalo da se desi. To što smo pustili nekog kao Federera, to je zvjerstvo“, rekao je Nakadžima u knjizi "Efekat Rodžera Federera".

Švajcarac je želio doživotnu saradnju sa poznatim brendom, ali jednostavno nije bio dovoljno dobar za tadašnje rukovodstvo.

"Rodžer Federer je pripadao Najku do kraja karijere. Baš kao Majkl Džordan. Kao Lebron Džejms, kao Tajger Vuds. On je među najboljim Najkovim sportistima svih vremena. Još uvijek sam razočaran. Ali dogodilo se. Moram da prebolim to. To nije bila moja odluka i nisam bio tu zbog toga", rekao je jednom prilikom.

