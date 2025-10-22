Sten Vavrinka pobjeđuje i sa 40 godina! Miomir Kecmanović glatko poražen od legendarnog Švajcarca

Nevjerovatna pobjeda Stena Vavrinke nad Miomirom Kecmanovićem, nakon nekoliko izuzetno teških mjeseci za Švajcarca.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Srpski teniser Miomir Kecmanović neprijatno je iznenadio svoje navijače, jer je eliminisan već u prvom kolu Bazela. Iako je pred početak meča imao ulogu favorita, od njega je bolji bio višestruki grend slem šampion Sten Vavrinka (40), jedan od najiskusnijih tenisera današnjice.

Čuveni Švajcarac završio je posao u dva seta (6:1, 7:6), za samo 84 minuta igre. Bila je to jedna od Vavrinkinih najlakših pobjeda u posljednjih nekoliko godina, pošto on već dugo ne pripada samom svjetskom vrhu. Treba istaći da je ovo tek treća pobjeda za Vavrinku na ATP turnirima u 2025. godini, zbog čega bi Miomir Kecmanović morao da bude zabrinut.

Srpski teniser u prvom setu nije pružio gotovo nikakav otpor, a iskusni rival mu je dva puta oduzeo gemove u kojima je servirao. Kada je u drugom delu meča Kecmanović pokazao zube i prvi stigao do brejka, Vavrinka je imao rješenje i vratio se u meč koji se produžio taman toliko da domaća publika ne bude ljuta na svoj miljenika jer je prebrzo eliminisao daleko mlađeg kolegu iz Srbije.

Kakve rezultate Vavrinka ima ove sezone?

Nekada jedan od najboljih tenisera svijeta posljednjih sezona igra "za svoju dušu". Daleko je od velikih rezultata, pobjeda protiv najboljih i trofeja na najznačajnijim turnirima, ali ne odustaje od sporta koji voli ni kada je teško. Ove sezone je bilo - i to toliko teško da je Vavrinka često morao da igra čelendžere kako bi upisao pobjede.

Sezonu na ATP turnirima počeo je krajem januara u Monpeljeu i odmah ispao u prvom kolu, a zatim mu se isto desilo i u Roterdamu početkom februara. Nekoliko dana kasnije ispao je u prvom kolu Marseja, a zatim u Dohi nije uspio ni da se domogne glavnog žrijeba jer je takmičenje završio u drugom kolu kvalifikacija.

Prvu pobjedu na ATP nivou u 2025. godini Sten Vavrinka je zabilježio krajem marta kada je u Bukureštu savladao predstavnika Kazahstana Timofeja Skatova. Legendarni Švajcarac ispao je odmah u drugom kolu i zatim se vratio u ritam na koji je navikao - ispadao je u prvom kolu Monte Karla, Barselone i Gštada, prije nego što je zabilježio drugi trijumf u sezoni.

Na turniru u Umagu bio je bolji od predstavnika Ekvadora Alvara Giljena Mese, još jednog malo poznatog igrača. Odmah u drugom kolu završio je takmičenje, pa je narednih nekoliko nedjelja proveo na čelendžerima. Posljednji ATP turnir prije Bazela bio mu je Šangaj, gdje je takođe ispao u prvom kolu za vrlo poražavajućih 2-9 u 2025. godini. Vavrinka je trenutno van 150 najboljih igrača planete.

Bonus video:

Pogledajte 00:30 Bergs rekao Đokoviću: Moram da prestanem da te idolizujem Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)