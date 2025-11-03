"Odakle si ti?": Pitao sam Vavrinku ko je najveći ikada, a odgovor će sigurno naljutiti Federera

Sten Vavrinka je na pitanje MONDA rekao da je Novak Đoković najveći igrač svih vremena i time će definitivno naljutiti Rodžera Federera. /Od izvještača MONDA iz Atine./

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena i tu nema nikakve dileme. Još kada to dođe od Stena Vavrinke, čovjeka koji je igrao protiv njega, Rodžera Federera, Rafe Nadala i Endija Mareja i koji je sve to vidio na samom terenu. Tako je na pitanje MONDA u Atini napravio šou na konferenciji za medije poslije preokreta i pobede protiv Botika van de Zandšulpa (2:6, 7:6, 7:5).

Bila je zanimljiva razmjena kada sam se predstavio i postavio pitanje o tome ko je najveći ikada. Švajcarski as uspio je da nasmije sve prisutne

Vavrinka: Odakle si ti?

Novinar: Iz Srbije. Morao sam da pitam.

Poslije smijeha i svega, dao je detaljan odgovor zašto je Srbin za njega najveći svih vremena.

"Uvijek sam pričao isto, da je Novak tu. Uradio je više od svih. Drži sve rekorde, napreduje iz godine u godinu, iz turnira u turnir", rekao je Vavrinka.

"Đoković je to radio bolje od svih"

Objasnio je Švajcarac prilično direktno, tako da svi mogu da razumiju zašto je za njega Novak ispred svih drugih legendi ovog sporta.

"Za mene je prilično jasno. Na kraju, imao sam sreću da igram u isto vrijeme kao on, Rodžer, Rafa i Endi. Oni su bili najbolji na svetu godinama, bio je veliki izazov. Kao navijaču mi je bilo sjajno gledati ih kako igraju, kako se bore. Novak je došao malo kasnije, mlađi je, pa se razvijao da bi mogao da im se suprotstavi. To je ljepota sporta i tenisa. Svaki igrač ima šansu da napreduje i da dobije bilo koga. Đoković je upravo to uradio bolje od svih ostalih."

Zašto još igra tenis?

Vavrinka je u martu napunio 40 godina i još uvek igra tenis. Otkrio je šta ga pokreće da i dalje bude na terenu i da se takmiči sa mlađima.

"Publika i podrška su jedan od razloga zašto i dalje igram. Ne postajem ništa mlađi, uživam u tome. Hvala im što me podržavaju. Te emocije, energija, to je nevjerovatno. Uživam zaista u tome mnogo."

Nije siguran da li će biti na terenima i naredne sezone, ali bi volio da se to desi.

"Još uvijek igram ove nedjelje.Teško je razmišljati dugoročno. Voleo bih da igram naredne godine, neke turnire bar, pokušaću."

Na kraju je upitan i šta je tajna njegovog najjačeg oružja - jednoručnog bekhenda.

"Treninzi, guranje sebe, razvijanje, a budeš bolji. Da napreduješ u onome što možeš, promijenio sam to sa 11 godina, bilo mi je prirodnije da igram jednom rukom. I dalje pokušavam da razvijem, da napredujem. Nije lako, pokušavam", zaključio je Vavrinka.

