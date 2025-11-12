"Ostavite me na miru, ne želim da pričam": Đoković se prisjetio jednog od najgorih trenutaka u karijeri

Novak Đoković podsjetio se momenta kada je umalo digao ruke od tenisa.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Novak Đoković podsjetio se jednog od najtežih momenata u karijeri tokom gostovanja kod britanskog novinara Pirsa Morgana. To se dogodilo u osmini finala Vilmbldona tokom meča sa Semom Kverijem. Đoković je potpuno izgubio motivaciju, osjećao se prazno, a onda donio radikalnu odluku da uzme dužu pauzu usred sezone.

Krenuo je Đoković trijumfalno, osvojio je Australijan Open i Rolan Garos, ali je u Londonu doživio potpuni kolaps, vratio se na US Openu, ali nije uspio da zadrži prvo mjesto na ATP listi odakle ga je svrgnuo Endi Marej.

"Bilo je to na prvom terenu Vimbldona, treće kolo, igrao sam protiv Sem Kverija. Mislim da je bio treći ili četvrti set. Prekinula ga je kiša, a imali smo dva prekida zbog kiše. Prvi put, moj tim mi se pridružio i razgovarali smo, malo se istegli sa fizioterapeutom, a zatim smo se vratili i nastavili dalje. Gubio sam dva seta do poena, osvojio sam treći set, stekao zamah, osjećao se bolje što sam na terenu. Došlo je do još jednog odlaganja zbog kiše, pa sam se vratio u izolovanu sobu", rekao je Nole i nastavio u dahu:

"Moj tim dolazi i ja kažem: 'Momci, morate me ostaviti na miru, želim da budem sam, jednostavno ne želim da pričam'. Ostavio sam torbe, sve, samo sam gledao u zid 20-30 minuta, i tada sam se prvi put osjećao zaista prazno. Tada sam shvatio da sav stres, napetost, uzbuđenje, iščekivanja, sve jake emocije koje sam osjećao godinama došle su u tom trenutku. Moj mozak je bio preopterećen i morao sam da se resetujem.", rekao je Đoković.

Vratio se na teren sa haosom u glavi i na kraju doživio poraz. "Izgubio sam taj meč, a onda sam napravio pauzu, preskočio sam neke turnire."

Prepustio tron Endiju Mariju

Đoković je napravio pauzu od tenisa, preskočivši narednih nekoliko mjeseci, prije nego što se vratio tenisu na US Openu.

"Vratio sam se, igrao finale Otvorenog prvenstva SAD, i to je godina kada je Endi Mari završio kao prvi na kraju godine, pobijedio me je u O2 areni u ATP finalu. Iako sam izgubio ogromnu prednost u poenima u odnosu na njega, svi su mislili da će biti lako završiti kao prvi, ali on je bio u nizu od 4-5 osvojenih turnira zaredom. Nije me bilo briga da li ću završiti kao prvi ili ne, samo sam želio da povratim ljubav i strast prema sportu jer sam je izgubio", ispričao je Đoković kod nekada velikog kritičara.