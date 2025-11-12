Novak Đoković otkrio je Pirsu Morganu zanimljivu priču o tome kako je upoznao suprugu Jelenu.

Izvor: YouTube/Piers Morgan Uncensored/Dusan Milenkovic/ATAImages

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković je u iskrenom razgovoru sa britanskim novinarom pričao o mnogim privatnim temama, pa i o tome kako je upoznao svoju suprugu Jelenu. Bez ustezanja je priznao da je ona bila prethodno u vezi sa njegovim drugom, teniserom sa kojim je Novak i danas u kontaktu.

"Novače, kakvu su ulogu vanzemaljci igrali u tvom prvom susretu sa suprugom Jelenom? U jednom intervjuu rekao si da je naučna fantastika to kako ste vas dvoje započeli vezu. Imao si 18 godina, vjenčali ste se nekoliko godina kasnije...", pitao ga je Pirs Morgan u intervjuu.

"Ne sjećam se da sam rekao da je naučna fantastika, ne znam što sam to rekao. Vjerujem u sudbinu, to je sigurno. Ona je igrala tenis, ali nikad se nismo sreli kroz tenis dok ga je igrala. Ipak, bila je u vezi sa jednim teniserom koji mi je prijatelj iz ranih dana i bilo je zabavno. Prvi put sam čuo za nju kada je taj prijatelj, koji je bio u istom klubu kao i ja, igrao regionalnu ligu i pobijedili smo. I podigao je dres, ispod kojeg je bila majica na kojoj je pisalo 'Jelena, volim te, ovo je za tebe'. I svi smo pomislili - uf, ovo je baš neprijatno, zašto bi to radio?".

"Zapitali smo se - ko je ta Jelena?"

Vidi opis "Izjavljivao je Jeleni ljubav, pričao sam juče sa njim": Novak Đoković poznaje tenisera s kojim je bila u vezi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: djokernole/Instagram Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/@DjokerNole/Printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia/AELTC Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Twitter/jelenadjokovic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Onda smo se zapitali - ko je ta Jelena? A, bila je to ona. Poslije toga se pojavila i da skratim priču, znali smo se preko zajedničkih prijatelja u narednih četiri-pet godina. Moj najbolji prijatelj išao je u školu sa njom... Imali smo isto društvo i počeli smo da se zabavljamo kada sam otišao u Monte Karlo".

"Da li se rastala sa tvojim drugom?"

"Da, neka to bude jasno svima", rekao je Đoković uz osmijeh.

"Počela je potom da studira u Italiji i onda smo počeli vezu. To je jedina ozbiljna veza koju sam imao. Imao sam nekoliko veza od po nekoliko mjeseci, ali ona je prava ljubav mog života".

"Šta se desilo sa tim drugom?", pitao ga je Morgan.

"Pričao sam juče sa njim", nasmijao se Đoković.

"Dobar je, nastavio je dalje, ima porodicu. Nikad nismo pričali o tome, veoma nam je neprijatno. Ostali smo drugovi i to je dobro", dodao je Novak.

Evo ko je teniser o kojem je Novak pričao

Izvor: Youtube/reketiranje

Teniser o kojem je Đoković pričao Morganu je Ivan Bjelica, koji je pokušavao da suzbije širenje te priče, pisao je redakcijama, ali je ona sada došla i do Pirsa Morgana, pred milione gledalaca.

"Nikada sa Noletom nismo to spomenuli, ko će da se bavi time i da takvim stvarima daje značaj? Međutim, jednom je Viktor Troicki riješio tu enigmu, sjedili smo na treningu zajedno na 'Gemaksu' i ono njegovo 'Šta vas bre opet provlače kroz novine'?. Nole je gledao, ono njegovo, fokusiran je na tenis...", rekao je nedavno Ivan Bjelica u podkastu "Reketiranje".

"Rekao sam da je to 500. put da je potpuno nepovezano. Nole na to kaže 'Ne gledam novine već šest-sedam godina, ali mi je Jelena rekla da se to provlači'. Bilo mi je drago da smo to iskomunicirali, to je potpuna glupost."

Pokušao je Ivan sve to da demantuje više puta, nije uspio.

"Jednom sam bio u dugoj vezi, počeli su te tekstove da recikliraju i da prave trougao, četvorougao. Poslao sam demanti i dobio obećanje da više to neće pisati, dobio sam mejl da to više neće izlaziti. Zaboravili su na taj demanti poslije tri meseca. Ne vidi se tu zla namjera, insinuacija na nešto, već samo klikbejt", zaključio je Bjelica.

Bonus video:

Pogledajte 00:12 Novak Đoković Jelena Đoković papilotne Izvor: instagram/negujmosrbski Izvor: instagram/negujmosrbski

(MONDO)