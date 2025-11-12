Oni su podržali odluku Novaka Đokovića da propusti Završni masters: "Može da radi šta hoće, sve je dao tenisu"

Novak Đoković odustao je od Završnog mastersa u Torinu, to je izazvalo podijeljena mišljenja u javnosti.

Novak Đoković donio je odluku, da poslije osvajanja 101. titule, propustio završni masters. Jeste bio treći teniser koji je obezbijedio učešće u Torinu, ali su povrede bile jače od Srbina, a zbog svoje odluke izazvao je podijeljeno mišljenje navijača, ali i teniskih stručnjaka. Uz sve to, trebalo bi dodati da je mnogima zasmetala i Novakova odluka da se povuče u posljednjem trenutku.

Ipak, rijetki koji su se našli na strani srpskog tenisera su bivši teniser Mark Pečej i trener Džim Kurijer, obojica su jasno naglasila da je Novak suviše toga učinio za tenis, da je kasna odluka o povlačenju sa mastersa zanemarljiva. Činjenica je da je Novak bio pod pritiskom da donese odluku o učestvovanju u Torinu, pa je nakon osvajanja istorijske titule, na mreži saopštio Lorencu Muzetiju da će svoje mjesto ustupiti upravo poraženom Italijanu.

Bivši trener Eme Radukanu nije imao nikakav problem sa ovom odlukom najboljeg svih vremena. "Da, nemam nikakav problem s tim. Mislim da ATP zaslužuje veliko priznanje što će naredne godine trka završavati poslije Pariza. Bilo koji turniri nakon Pariza neće se računati za kvalifikaciju, tako da više nećemo imati ovakvu situaciju", rekao je za "Tennis Channel" Pečej, aludirajući da nas u narednoj godini očekuju promjene, trka za Torino biće prekinuta poslije mastersa u Parizu kako bi se izbjegla zbrka koja je pratila ovogodišnji turnir.

On je to ocijenio kao veliku priliku za Srbina da se oporavi i pripremi za odlazak u Australiju u januaru, pored toga jasno je svima stavio do znanja - Novak je sve uradio za tenis i on jednostavno ima taj luksuz. "Ali Novak može da radi šta god želi, što se mene tiče. Dao je sve ovom sportu", priznao je on. "Ako osjeća da mu je potreban odmor - i da ne zaboravimo, sada ima dodatnu nedjelju pred novu sezonu, jer se Australijan open ove godine igra nedjelju dana kasnije - ovo je ogromna pauza za njega. Velika šansa da se odmori i spremi, što mu je, naravno, najveći cilj: da osvoji još više grend slemova".

Šta je rekao Džim Kurijer?

Kurijer se fokusirao na drugu stranu medalje. Odustajanje Novaka Đokovića dalo je šansu drugom teniseru, u ovom slučaju Lorencu Muzetiju. "Možemo da pogledamo i šire, ako posmatrate iz Muzetijeve perspektive, mogli biste pomisliti 'Bilo bi lijepo da je znao ranije'. Ako je Novak znao prije početka turnira ili u nekom trenutku, da će Muzeti ući ako on ne bude igrao, to bi možda promijenilo stvari", rekao je Amerikanac.

"Muzeti će na svoj prvi Završni turnir doći iscrpljen, ali je uspio da se plasira i to je sjajno za njega", rekao je.

Zašto je Novak igrao u Atini?

Četvorostruki grend slem šampion fokusirao se na činjenicu da ne znamo šta se dešava van terena. "Moramo da ostavimo prostor za ono što ne znamo. Toliko je faktora u igri. Novak je imao zavoj na ramenu, to je razlog zašto ne igra. Njegova porodica je vlasnik tog turnira, pa ima i obaveze prema njemu. Koji god da je bio njegov proces donošenja odluke, to je moglo da utiče na cijeli turnir."

Jedno je jasno: "Ono što znam jeste da je Đoković zaslužio svoje mjesto u žrijebu, ali ima i pravo da se povuče kad god želi. To je moj stav. Siguran sam da mnogi misle da nije trebalo to da uradi, ali mi jednostavno ne znamo šta on zna. Dok niste na njegovom mjestu, mislim da ne možete dati pravednu procjenu".

Pečej je takođe dodao komentar o Italijanu koji je odsustvom Novaka dobio priliku da zaigra: "Bilo je uzbudljivo, kao navijaču, vidjeti hoće li Muzeti uspjeti da uđe ili ne".

