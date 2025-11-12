"Volio bih da griješim": Đoković diže ruke od 25. grend slem titule?

Rus Jevgenij Kafeljnikov tvrdi da postoji šansa da Novak Đoković igra samo na jednom grend slem turniru u 2026. godini.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković nalazi se na prekretnici karijere. Nakon osvojene 101. titule na ATP turu svima je jasno da je penzija daleko. Sada je ključno pitanje da li će Đoković pokušati da podeblja grend slem rekord ili će pojuriti Džimija Konorsa i upisati se u istoriju tenisa kao najtrofejniji teniser ikada. Dvostruki grend slem šampion Jevgenij Kafeljnikov smatra da će to biti njegova odluka.

Srpski as je odlučio da propusti Završni masters u Torinu i nema sumnje da će na predstojećem Australijan Openu imati najveće ambicije, međutim, najveći turniri mu očigledno nisu više prioritet. Novak želi da igra tenis dokle god uživa na terenu, a nakon osvajanja Atine, kraj izgleda dalje nego prije nekoliko mjeseci kada je davao pesimistične izjave.

Tokom najnovije epizode ​​emisije "Hardcourt", Kafeljnikov je izjavio da je Đokovićev naredni cilj u karijeri prestizanje legendarnog Konorsa koji je natrofejniji ikada sa 109 titula. Odmah iza je Rodžer Federer koji Srbinu bježi za dva pehara i gotovo je izvjesno da će ga prestići.

"Čini mi se da mu je najvažniji cilj da pretekne Džimija Konorsa po broju titula. Džimi Konors ima 109, čini mi se da je Novak fokusiran na ovaj cilj. Želi da uđe u istoriju kao čovjek koji je osvojio najviše ATP turnira. Učiniće sve što je moguće da osvoji još devet turnira. Kojeg su ranga ti turniri? ATP 250, Masters serija, grend slemovi? Nikoga nije briga", kaže Kafeljnikov.

Đoković ne ide na grend slemove?

Nekadašnji as kaže da postoji velika šansa da Novak sve podredi novom cilju i potencijalno preskoči najveće turnire u narednoj sezoni.

"Šta još ima da dokaže bilo kome? Dokazaće sebi osvajanjem 109 titula. Mislim da će Novak biti veoma pedantan sa svojim rasporedom sljedeće godine. Ne mislim da će igrati sve grend slemove, vjerujte mi na riječ. Želim da griješim. Ide u Australiju, ali tamo postoji veliki znak pitanja sa Rolan Garosom, Vimbldonom i US Openom jer grend slem turniri oduzimaju mnogo energije. Gdje god je to moguće, ciljaće mjesta gdje može da osvaja turnire", bio je ubjedljiv Kafeljnikov.

Olimpijske igre 2028.

Kafeljnikov je doveo u pitanje koliko je Đokovićev cilj da igra na Olimpijskim igrama 2028. zaista realan. "Mislim da želi da bude nosilac zastave na ceremoniji otvaranja ili zatvaranja Olimpijskih igara, ali mislim da je ovo veoma ambiciozno“, rekao je.

Srpski as je poslije osvajanje turnira u Atini objasnio šta je mislio pod tim da bi želio da još jednom nastupi na najvećoj svjetskoj smotri.

"To nije cilj, ne bih mogao tako da ga nazovem. Tokom cijelog svog života i karijere sam uglavnom imao raspored u glavi za nekoliko godina unapred, šta želim, kako želim. Pošto sam ostvario apsolutno sve moguće ciljeve, rekao sam to za Olimpijske igre 2028, pošto sam poželio da odigram još toliko godina. Da završim možda na OI sa srpskom zastavom, to bi bilo lijepo", rekao je Đoković nedavno.