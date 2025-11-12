Đokoviću postalo neprijatno zbog ovog pitanja: Kad su pomenuti milioni, nije htio ništa da kaže

Novak Đoković otkrio da je poznatu kompaniju odbio jer ne koristi njihove proizvode, ali nije želio da kaže koliko novca ima u ovom trenutku.

Novak Đoković gostovao je kod britanskog novinara Pirsa Morgana - nekada velikog kritičara, a dnas obožavaoca srpskog sportiste. Nakon što su se "pomirili", odnosno nakon što je Morgan uputio izvinjenje Đokoviću, njih dvojica su popričali na brojne zanimljive teme među kojima se našlo i bogatstvo srpskog asa.

Đoković je već godinama zaštitno lice brojnih brendova, što i ne čudi s obzirom na to kakvu popularnost ima, ali ovog puta nije želio da govori ni o količini novca koju ima, ni o kompanijama koje je odbio. Ipak, saznali smo da je jedan vrlo unosan ugovor odbijen jer se Đoković se poklapa sa idejom koju promoviše brend koji ga je kontaktirao.

Morgan: Koliko је tvoje bogatstvo, znaš li to?

Đoković: Otprilike.

Morgan: Daj mi približnu vrednost.

Đoković: Ne volim da pričam o tome, Pirs. Ne sviđa mi se. Imam više od milion (smijeh).

Morgan: 300-400 miliona?

Đoković: Možda, možda i više.

"Danas živimo u veoma materijalističkom društvu. Hoću da kažem da nisam takav. Ne sviđa mi se... Znate, moj tim i moj agent, ne želimo da dajemo sve informacije Forbsu, na primjer, koliko imam ili kakva su ulaganja, to se njih ne tiče. Zašto bih to otkrio? Iz kog razloga? Postoje stvari koje ljudi saznaju, poput nagradnog fonda ili ugovora, ali ostale stvari, ne", ispričao je Novak.

Najbolji teniser svijeta otkrio je neke vrlo zanimljive detalje. U karijeri je odbijao unosne ponude sponzora jer se nije poklapao sa vrijednostima koje promovišu kompanije koje su ga kontaktirale. Iako Pirs Morgan nije uspio da izvuče ime korporacije koja je Đokoviću nudila saradnju, može da se nasluti o čemu je tu riječ.

"Novac je veoma važan i donosi sigurnost, nema sumnje u to, i apsolutno je, znate, jedna od pokretačkih snaga današnjeg društva. Ne možete zanemariti važnost novca. Ali ako je novac jedina stvar o kojoj razmišljate... Mislim, barem u mom slučaju i po mom iskustvu, očigledno sam sportista, tako da je za mene to neka vrsta modela meritokratije. Ako pobijedim u teniskom meču ili osvojim turnir, budem nagrađen. Dobijam sponzorske ugovore itd. Ali takođe, znate, mnogo je stvar u mentalitetu, mnogo je stvar u brendu koji želite da stvorite oko sebe. Ne volim previše da pričam o tome, ali sam odbio mnogo velikih brendova i velikih ugovora u svojoj karijeri jer ne mogu da predstavljam nešto u šta ne vjerujem. Osjećam se kao da sam uvijek pokušavao da igram na duže staze", rekao je Đoković.

Morgan: Dakle, koja je bila najveća koju je odbio?

Đoković: Ne mogu da imenujem brendove. Žao mi je. Ali, znate, to je zapravo vjerovatno najpoznatije piće na svijetu.

Morgan: Dakle, to je Pepsi ili Koka-kola. 50/50. To je neko od njih. Bez imena, koliki ugovor ste odbili? Zanima me.

Đoković: Bilo je to davno. Dakle, bilo je, bilo je, bilo je prilično dobro.

Morgan: Nekoliko miliona?

Đoković: Malo više od toga.

Morgan: Desetine miliona?

Đoković: Ne desetine.

"Samo mi je stalo do integriteta. To je zaštita onoga što je, znate, vrijedno za vas u životu. Jednostavno je tako. Ako ne pijem nešto, ne pijem, a ni moja djeca to ne piju", rekao je Đoković i podsjetio na situaciju od prije par godina: "Znaš Kristijano Ronaldo, pomenuo si onaj čuveni video koga se sjećaš kada je uklonio Gatorejd ili Koka-Kolu, stavio vodu i rekao da pije vodu. Da. To veoma poštujem. Veoma poštujem. Potrebna je velika hrabrost".