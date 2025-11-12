“Shvatio sam šta želim da mi piše na nadgrobnom spomeniku”: Novak Đoković na ivici suza pred kamerama

Novak Đoković otvorio dušu kao nikada ranije, pričao o sahranama, smrti i svom spomeniku.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković gostovao je u emisiji britanskog novinara Pirsa Morgana, a njegov intervju glavna je tema svih svjetskih medija. Novak je otkrio detalje iz svog života koje nikada ranije nismo čuli, Pirs mu se izvinjavao zbog stava o vakcinama, a govorili su i o slučaju Janika Sinera kojeg će zauvijek pratiti doping skandal. Jedan od čudnijih dijelova intervjua bio je posvećen smrti...

Priča o kraju karijere Novaka Đokovića sasvim se neočekivano se pretvorila u priču o smrti. Nakon što je Novak ispričao da je posljednjih godina svjestan da njegovo tijelo može da se povrijedi, Morgan je pokrenuo priču o kraju karijere, a zatim su se dotakli i mnogo ozbiljnijih tema...

"Tu je biologija, imam 38 godina, uskoro 39... Donekle vjerujem da sam Supermen koji nikada ne može da se povrijedi, bude slab... A onda, dobio sam šamar realnosti posljednjih nekoliko godina", rekao je Novak Đoković u razgovoru sa Pirsom Morganom, a britanski novinar je to iskoristio kao uvod u priču o penziji.

Đoković je otkrio da nikada ranije nije bio na sahrani, a da je nedavno ispratio na vječni počinak Nikolu Pilića, svog teniskog oca i čovjeka koji je među najzaslužnijima za njegovu karijeru. Tom prilikom je obratio pažnju na povezanost koju su drugi ljudi imali sa preminulim i izvukao zaključke ljudskim odnosima.

"To je dobro pitanje. Jedan od ljudi koji mi je mnogo pomogao u razvoju mentalne snage, i jedan od najvećih sportskih psihologa koji je ikada živio dr Džim Lir, koji je radio sa mnogim šampionima i svjetskim brojevima jedan i u muškom i u ženskom tenisu, ima jedno glavno pitanje: 'Šta bi volio da piše na tvom nadgrobnom spomeniku?' To pitanje te tjera da razmisliš, da se zapitaš, kako želiš da te pamte”, rekao je Novak, na nastavio: "Dostignuća, rezultati, krune i titule su nešto na šta sam veoma ponosan. Ne mogu to da zanemarim. Veoma sam ponosan na to. Radio sam kao konj čitav svoj život da bih stigao do tačke gdje sam sada i da bih bio dio ove diskusije. Dakle, s velikim ponosom to nosim. Moj ‘teniski otac’, kako volim da ga zovem (Nikola Pilić pr. au), preminuo je prije nešto više od mjesec dana. Bio sam na njegovoj sahrani. To je bila prva sahrana na kojoj sam ikada bio prisutan. Nikada ranije nisam bio, jer zbog tenisa, ali i zbog mog izbjegavanja emocija i tuge, nisam otišao ni na sahranu svog pradede, sa kojim sam bio veoma blizak. Ovo je bila prva sahrana na kojoj sam bio, i moj najveći utisak, osim ogromne tuge i emocija koje sam osjećao, jeste ljudska povezanost, veze koje je on imao. Način na koji su ljudi govorili o njemu nije bio vezan samo za tenis, ni o tome šta je postigao kao igrač ili kao trener, koga je trenirao i slično... Govorili su o tome kakav je bio kao osoba, kako se ophodio prema ljudima, kako je mijenjao živote mladih ljudi ili bilo koga ko bi mu se približio".

Pirs Morgan je nakon toga pitao: "Zamisli nadgrobni spomenik na kojem piše: 'Ovdje počiva Novak Đoković'. Šta bi volio da stoji dalje?”. Odgovor je bio spreman. "Volio bih da stoji: ‘Čovjek koji je dotakao ljudska srca’. Želim da zaplačem upravo sada. Mislim da sam shvatio šta želim da piše na mom nadgrobnom spomeniku. Hvala ti. Hvala ti što si mi pomogao da dođem do tog shvatanja. Želim da ostanem upamćen kao neko ko je uvijek igrao fer, ko je uvijek poštovao igru i ko je uvijek davao sve od sebe. Na kraju dana, to je sve što mogu da kontrolišem", zaključio je Đoković.

