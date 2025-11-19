logo
Grend slem šampion (44) se vratio iz penzije: Ponovo igra tenis i odmah pobjeđuje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nakon nekoliko godina pauze, Lejton Hjuit ponovo nastupa na teniskim turnirima.

Lejton Hjuit ponovo na terenu Izvor: Profimedia

Australijski teniser Lejton Hjuit (44), svojevremeno prvi reket svijeta i dvostruki grend slem šampion u singlu, vratio se na teniski teren. Odluku da ponovo uzme reket u ruke doneo je kako bi na čelendžeru bio dubl partner svom sinu Kruzu!

Saradnja je očigledno dala rezultat, pošto je ovaj neobičan sklop mladosti i iskustva ostvario prvu pobjedu! Na čelendžeru u Sidneju tandem Hjuit - Hjuit ubjedljivo je savladao kombinaciju Džouns - Marinkov (6:1, 6:0), pa će igrati i u četvrtfinalu pomenutog turnira. Tamo će im rivali biti Patergil i Svini, još dvojica Australijanaca koji nisu poznati široj teniskoj javnosti.

Naravno, i na drugom meču koji igraju otac i sin, sva pažnja biće usmjerena ka Lejtonu Hjuitu. On je sa 44 godine pokazao da je u odličnoj formi i to čak pet i po godina nakon što je posljednji put probao da ostavi značajniji trag u svijetu tenisa.

Na turniru u Adelejdu i na Australijan openu 2020. godine Lejton Hjuit je nastupio u konkurenciji parova i oba puta je ispao u prvom kolu - što nije iznenađenje jer se zvanično povukao iz profesionalnog sporta nekoliko mjeseci ranije, a u singlu čak 2016. godine.

Tokom svojih najboljih dana Lejton Hjuit je pripadao svjetskom vrhu. Svojevremeno je bio prvi reket planete, u onom periodu prije dolaska na vlast Rodžera Federera, a ima i nekoliko važnih titula.

Bio je najbolji na US openu 2001. i Vimbldonu 2002. godine, a u te dvije sezone osvajao je i Završni masters. Davne 2000. godine osvojio je US open u dubl konkurenciji, a sa Australijom je dva puta bio najbolji u Dejvis kupu.

Njegov sin Kruz (16) tek treba da nam pokaže svoj raskošan talenat. Trenutno je 759. na ATP listi u singlu, dok zauzima 881. mjesto u dubl konkurenciji. Možda bi rezultati ostvareni u tandemu sa ocem, ali i savjeti koje mu Lejton daje tokom mečeva, mogli da ga poguraju ka svjetskom vrhu.

