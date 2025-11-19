"Vratio sam se na teren poslije godinu dana": Rafael Nadal oduševio navijače

Rafael Nadal vratio se na teniski teren, prvi put nakon što je otišao u penziju.

Legendarni teniser Rafael Nadal je prije nešto više od godinu dana objavio kraj karijere, a sada se vratio na teren. Nakon što je osvojio 22 grend slem titule, riješio je da reket okači o klin, ali je bez sumnje poprilično "zatrovan" tenisom, pa je poslije godinu dana poželio da se ponovo vrati na teren. Ovog puta snage je odmjerio sa Aleksandrom Ealom.

Nadal je na društvenim mrežama objavio video u kojem je potvrdio da od penzionisanja nije zaigrao sport koji je toliko zadužio: "Godinu dana kasnije, bilo je sjajno vratiti se na teniski teren", napisao je.

"Bilo je sjajno trenirati sa tobom, sljedeći put ću biti jači", dodao je Nadal misleći na svoju rivalku sa Filipina.

Nadal je objavio da se povlači tačno 10. oktobra 2024. godine i od tada bivši "broj 1" navodno nije uzeo teniski reket u ruke. Mada, bio je viđen kako se bavi padelom i drugim sportskim aktivnostima. Vjerovatno je i suvišno govoriti o uspjesima koje je tokom karijere ostvario, a rivalstvo sa Novakom Đokovićem najbolje svjedoči o tome. Obojica tenisera često su spominjala imena protivnika kao najjače gorivo u postizanju visokih ciljeva.

Takođe, Nadal je 25. maja na Rolan Garosu prisustvovao nevjerovatnoj ceremoniji, gdje je glavni teren dobio ploču sa imenom legendarnog Španca. Naravno, "bik sa Majorke" zaslužio je sve pohvale turnira u Parizu, s obzirom na to da je rekordnih 14 puta osvajao ovaj turnir.

