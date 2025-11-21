Pao rekord Hrvata koga Denver voli više nego Jokića: Aleksandar ga je sinoć poslao u istoriju

Džo Šakić je pao sa liste 10 najboljih u istoriji NHL-a. Sada je njegovo mjesto preuzeo Aleks Ovečkin.

Aleksandar Ovečkin nastavio je da dominira Nedavno je oborio rekord kada je postigao 895. gol i postao najbolji strijelac NHL u istoriji ispred Vejna Greckog, a sada je prestigao najboljeg Hrvata ikada.

Nakon što je početkom mjeseca prvo postao prvi hokejaš sa više od 900 NHL golova, sada je u pobjedi Vašington Kapitalsa nad Montrealom 8:4 postigao het-trik. Došao je do 907. gola, ali i do desetog mjesta na vječnoj listi po broju poena.

Sada ima 1.642 poena, što je broj ukupnih golova i asistencija, a tako je na vječnoj listi pretekao Džoa Šakića. Ovaj Hrvat je legenda Kolorado Avalanša i možda jedini sportista popularniji u Denveru od Nikole Jokića.

Dok je Aleks Ovečkin sigurno jedini prijatelj Vladimira Putina koga obožavaju u Vašingtonu, Džo Šakić je vrlo vjerovatno jedini koji može da se mjeri sa Jokićem.

Ko je Džo Šakić?

Nekoliko puta je Nikola Jokić dolazio na mečeve Kolorada na kojima je iznad glave gledao dres Hrvata koji je donio prvu veliku titulu u Kolorado. Džo Šakić, potomak Hrvata Marijana i Slavice koji su emigrirali u Kanadu i tu zasnovali porodicu, počeo je karijeru 1987. na Kvebeku, a onda je 3.000 kilometara dalje napravio legendarnu karijeru.

Šakić zapravo dugo nije pričao ni engleski ni francuski, a zbog toga što je prvo naučio naš jezik kasnije nije volio puno da priča i izlazi u javnost. Od četvrte godine je obožavao hokej i vrlo brzo je viđen njegov talenat, pa su ga zvali "novi Vejn Grecki".

Pravu slavu stekao je u Avalanšu gdje je sa Peterom Forsbergom i Patrikom Rojem donio prvi Stenli kup 1996. godine, a 2001. je to ponovio. Sa Hrvatskom je uvijek održavao prisan kontakt.

"Osim po zlatu s Kanadom, pamtim Olimpijske igre i po nevjerovatnoj Janici Kostelić. Nažalost, nisam uspio da je upoznam, ali bio sam jako srećan zbog nje. Volim i fudbal, često pogledam utakmice reprezentacije, kao i tenis, od Ivaniševića pa nadalje", govorio je Šakić.

