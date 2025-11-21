logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao rekord Hrvata koga Denver voli više nego Jokića: Aleksandar ga je sinoć poslao u istoriju

Pao rekord Hrvata koga Denver voli više nego Jokića: Aleksandar ga je sinoć poslao u istoriju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Džo Šakić je pao sa liste 10 najboljih u istoriji NHL-a. Sada je njegovo mjesto preuzeo Aleks Ovečkin.

Aleksandar Ovečkin rekorder NHL lige Izvor: Doug Pensinger / Getty images /Mark Goldman/Icon Sportswire / Newscom/ Profimedia

Aleksandar Ovečkin nastavio je da dominira Nedavno je oborio rekord kada je postigao 895. gol i postao najbolji strijelac NHL u istoriji ispred Vejna Greckog, a sada je prestigao najboljeg Hrvata ikada. 

Nakon što je početkom mjeseca prvo postao prvi hokejaš sa više od 900 NHL golova, sada je u pobjedi Vašington Kapitalsa nad Montrealom 8:4 postigao het-trik. Došao je do 907. gola, ali i do desetog mjesta na vječnoj listi po broju poena. 

Sada ima 1.642 poena, što je broj ukupnih golova i asistencija, a tako je na vječnoj listi pretekao Džoa Šakića. Ovaj Hrvat je legenda Kolorado Avalanša i možda jedini sportista popularniji u Denveru od Nikole Jokića. 

Dok je Aleks Ovečkin sigurno jedini prijatelj Vladimira Putina koga obožavaju u Vašingtonu, Džo Šakić je vrlo vjerovatno jedini koji može da se mjeri sa Jokićem. 

Ko je Džo Šakić? 

Izvor: Doug Pensinger / Getty images / Profimedia

Nekoliko puta je Nikola Jokić dolazio na mečeve Kolorada na kojima je iznad glave gledao dres Hrvata koji je donio prvu veliku titulu u Kolorado. Džo Šakić, potomak Hrvata Marijana i Slavice koji su emigrirali u Kanadu i tu zasnovali porodicu, počeo je karijeru 1987. na Kvebeku, a onda je 3.000 kilometara dalje napravio legendarnu karijeru.

Šakić zapravo dugo nije pričao ni engleski ni francuski, a zbog toga što je prvo naučio naš jezik kasnije nije volio puno da priča i izlazi u javnost. Od četvrte godine je obožavao hokej i vrlo brzo je viđen njegov talenat, pa su ga zvali "novi Vejn Grecki".

Pravu slavu stekao je u Avalanšu gdje je sa Peterom Forsbergom i Patrikom Rojem donio prvi Stenli kup 1996. godine, a 2001. je to ponovio. Sa Hrvatskom je uvijek održavao prisan kontakt. 

"Osim po zlatu s Kanadom, pamtim Olimpijske igre i po nevjerovatnoj Janici Kostelić. Nažalost, nisam uspio da je upoznam, ali bio sam jako srećan zbog nje. Volim i fudbal, često pogledam utakmice reprezentacije, kao i tenis, od Ivaniševića pa nadalje", govorio je Šakić.

Možda će vas zanimati

 čkin

Tagovi

Aleksandar Ovečkin Džo Šakić NHL

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC