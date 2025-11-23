Gačanke odbranile trofej Kupa Republike Srpske: Drama u pet setova za šesti pehar domaćih odbojkašica

Odbojkašice Gacka su po šesti put u istoriji osvojile Kup Republike Srpske, uspješno odbranivši trofej iz prošle sezone.

Izvor: Promo/ŽOK Gacko

U pravoj drami u Gacku, domaće odbojkašice su u finalu savladale brčansko Bimal Jedinstvo rezultatom 3:2, po setovima 25:27, 27:25, 25:12, 20:25, 16:14.

Brčanke su bile na korak od trijumfa - u petom setu su imale meč-loptu pri vođstvu 14:13, ali su višestruke šampionke pokazale ogroman karakter, preokrenule rezultat i slavile sa 16:14.

Za najbolju igračicu završnog turnira proglašena je Marija Fundup iz Gacka, dok je kapitenka tima Ana Gajić prije početka finala primila plaketu za najbolju odbojkašicu Republike Srpske u 2025. godini.

(MONDO)