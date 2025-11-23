logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gačanke odbranile trofej Kupa Republike Srpske: Drama u pet setova za šesti pehar domaćih odbojkašica

Gačanke odbranile trofej Kupa Republike Srpske: Drama u pet setova za šesti pehar domaćih odbojkašica

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Odbojkašice Gacka su po šesti put u istoriji osvojile Kup Republike Srpske, uspješno odbranivši trofej iz prošle sezone.

ŽOK Gacko Izvor: Promo/ŽOK Gacko

U pravoj drami u Gacku, domaće odbojkašice su u finalu savladale brčansko Bimal Jedinstvo rezultatom 3:2, po setovima 25:27, 27:25, 25:12, 20:25, 16:14.

Brčanke su bile na korak od trijumfa - u petom setu su imale meč-loptu pri vođstvu 14:13, ali su višestruke šampionke pokazale ogroman karakter, preokrenule rezultat i slavile sa 16:14.

Za najbolju igračicu završnog turnira proglašena je Marija Fundup iz Gacka, dok je kapitenka tima Ana Gajić prije početka finala primila plaketu za najbolju odbojkašicu Republike Srpske u 2025. godini.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽOK Bimal-Jedinstvo Brčko ŽOK Gacko Kup RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC