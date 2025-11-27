logo
Uvedeno vanredno pravilo pred trku odluke: Ovo bi moglo da odluči šampiona Formule 1

Uvedeno vanredno pravilo pred trku odluke: Ovo bi moglo da odluči šampiona Formule 1

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Festapen, Noris i Pijastri moraće da budu jako oprezni na stazi "Lusail" jer je uvedeno vanredno pravilo koje će važiti sva tri dana na Velikoj nagradi Katara.

Uvedeno novo pravilo u Formuli 1 Izvor: Mark Thompson / Getty images / Profimedia

Čelnici Formule 1 donijeli su odluku da pred Veliku nagradu Katara koja se vozi ovog vikenda uvedu jednu važnu promjenu. Uvedeno je "vanredno pravilo" koje bi moglo i te kako da utiče na ishod šampionata, s obzirom na to da u ekstremnim slučajevima može da dovede i do diskvalifikacije.

Šta je zabranjeno u Kataru?

Proizvođač guma "Pireli" tražio je od čelnika Formule 1 da zbog bezbjednosti vozača ograniči broj krugova na kojima mogu da koriste gume. Usljed velikih vrućina u Dohi, gume će se jako brzo trošiti, tako da je uvedeno pravilo da nijedna guma ne smije da se koristi duže od 25 krugova. To se odnosi na sve sesije u tri uzbudljiva dana koji nas čekaju u Kataru (treninzi, kvalifikacije za sprint, sprint, kvalifikacije za trku i sama trka).

Ove mjere ocijenjene su kao neophodne zbog "abrazivne prirode staze" jer smo prethodnih godina takođe imali ubrzano trošenje pneumatika, na koje su se vozači žalili. Sada će biti i obavezni da vode računa o gumama ili ih čekaju kazne.

Tako unaprijed već vozači znaju da će morati da naprave minimum dva pit-stopa u trci od svega 57 krugova, izazovno će biti i u kvalifikacijama gdje će morati da kalkulišu, a ko prekrši ovo pravilo biće suočen sa ozbiljnim kaznama - čak nije isključeni da će biti diskvalifikovan sa trke.

"Mislim da da, zato što je ograničenje navedeno u našem izvještaju", rekao je o diskvalifikaciji direktor "Pirelija" Mario Izola objasnivši da su vozači na vrijeme upozoreni da će ako na istom setu pneumatika pređu više od 25 krugova prekršiti sportski pravinlik: "U njemu definišemo elemente kao što su minimalan pritisak, ali to nije tehnički prekršaj. Dakle, ako vozač pređe dozvoljeni broj krugova, to se prijavljuje sudijama."

Šta ovo znači za šampionsku trku?

Izvor: FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Nema sumnje da će zbog ovoga Maks Ferstapen, Lando Noris i Oskar Pijastri biti dodatno oprezni, pošto bi svaki kiks mogao da ih košta šampionske titule. To se posebno odnosi na Meklarene koji su prethodnog vikenda u Las Vegasu ispali naivni i nakon trke ostali su bez bodova zbog diskvalifikacije, što je zaoštrilo trku za titulu prvaka svijeta.

Ostalo je dosta bodova u igri, u Kataru nas čeka sprint (maksimalan broj bodova je osam), pa onda i glavna trka, dok je "finale" zakazano za Abu Dabi 7. decembra.

Poredak vozača u Formuli 1:

  1. Lando Noris (Meklaren) - 439 bodova
  2. Oskar Pijastri (Meklaren) - 366
  3. Maks Ferstapen (Red Bul) - 366
  4. Džordž Rasel (Mercedes) - 294
  5. Šarl Lekler (Ferari) - 226
  6. Luis Hamilton (Ferari) - 152
  7. Kimi Antoneli (Mercedes) - 137

Tagovi

Formula 1 Katar pravilo

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Živo me interesuje šta će red bul sad ukrasti

