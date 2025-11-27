Uvedeno vanredno pravilo pred trku odluke: Ovo bi moglo da odluči šampiona Formule 1

Festapen, Noris i Pijastri moraće da budu jako oprezni na stazi "Lusail" jer je uvedeno vanredno pravilo koje će važiti sva tri dana na Velikoj nagradi Katara.
Čelnici Formule 1 donijeli su odluku da pred Veliku nagradu Katara koja se vozi ovog vikenda uvedu jednu važnu promjenu. Uvedeno je "vanredno pravilo" koje bi moglo i te kako da utiče na ishod šampionata, s obzirom na to da u ekstremnim slučajevima može da dovede i do diskvalifikacije.
Šta je zabranjeno u Kataru?
Proizvođač guma "Pireli" tražio je od čelnika Formule 1 da zbog bezbjednosti vozača ograniči broj krugova na kojima mogu da koriste gume. Usljed velikih vrućina u Dohi, gume će se jako brzo trošiti, tako da je uvedeno pravilo da nijedna guma ne smije da se koristi duže od 25 krugova. To se odnosi na sve sesije u tri uzbudljiva dana koji nas čekaju u Kataru (treninzi, kvalifikacije za sprint, sprint, kvalifikacije za trku i sama trka).
Ove mjere ocijenjene su kao neophodne zbog "abrazivne prirode staze" jer smo prethodnih godina takođe imali ubrzano trošenje pneumatika, na koje su se vozači žalili. Sada će biti i obavezni da vode računa o gumama ili ih čekaju kazne.
Tako unaprijed već vozači znaju da će morati da naprave minimum dva pit-stopa u trci od svega 57 krugova, izazovno će biti i u kvalifikacijama gdje će morati da kalkulišu, a ko prekrši ovo pravilo biće suočen sa ozbiljnim kaznama - čak nije isključeni da će biti diskvalifikovan sa trke.
"Mislim da da, zato što je ograničenje navedeno u našem izvještaju", rekao je o diskvalifikaciji direktor "Pirelija" Mario Izola objasnivši da su vozači na vrijeme upozoreni da će ako na istom setu pneumatika pređu više od 25 krugova prekršiti sportski pravinlik: "U njemu definišemo elemente kao što su minimalan pritisak, ali to nije tehnički prekršaj. Dakle, ako vozač pređe dozvoljeni broj krugova, to se prijavljuje sudijama."
Šta ovo znači za šampionsku trku?Izvor: FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia
Nema sumnje da će zbog ovoga Maks Ferstapen, Lando Noris i Oskar Pijastri biti dodatno oprezni, pošto bi svaki kiks mogao da ih košta šampionske titule. To se posebno odnosi na Meklarene koji su prethodnog vikenda u Las Vegasu ispali naivni i nakon trke ostali su bez bodova zbog diskvalifikacije, što je zaoštrilo trku za titulu prvaka svijeta.
Ostalo je dosta bodova u igri, u Kataru nas čeka sprint (maksimalan broj bodova je osam), pa onda i glavna trka, dok je "finale" zakazano za Abu Dabi 7. decembra.
Poredak vozača u Formuli 1:
- Lando Noris (Meklaren) - 439 bodova
- Oskar Pijastri (Meklaren) - 366
- Maks Ferstapen (Red Bul) - 366
- Džordž Rasel (Mercedes) - 294
- Šarl Lekler (Ferari) - 226
- Luis Hamilton (Ferari) - 152
- Kimi Antoneli (Mercedes) - 137