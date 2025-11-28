logo
Sve će prštati u Kataru: Pijastri se probio na "pol", Maks razočarao

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Održane su kvalifikacije za sprint u Kataru i Oskar Pijastri je pokazao da nije odustao od titule u Formuli 1 osvojivši "pol" poziciju.

Oskar Pijastri u Kataru Izvor: James Moy / Alamy / Profimedia

Vozač Meklarena Oskar Pijastri osvojio je "pol" poziciju za sprint trku u Kataru. Australijanac je danas odvezao najbolje vrijeme u vrlo zanimljivim kvalifikacijama i tako će imati priliku da treći put zaredom trijumfuje u sprintu na stazi "Lusail". Ujedno, tako bi mogao i dodatno da se približi lideru u šampionatu - klupskom kolegi Landu Norisu koji je imao treće najbolje vrijeme.

Između njih dvojice imaćemo Džordža Rasela iz Mercedesa, dok je važno istaći i da je treći kandidat za titulu Maks Ferstapen pomalo i razočarao navijače Red Bula. Mučio se i na kraju je imao tek šesto najbolje vrijeme u kvalifikacijama.

Pravila su takva da prvo mjesto u sprintu (vozi se 19 krugova) donosi osam bodova, drugo sedam, treće šest i tako dalje, što i te kako može da bude značajno u šampionskoj trci koja je na samom kraju. Pred ovaj vikend u Kataru Lando Noris ima 24 boda više od Pijastrija i Ferstapena, tako da će imati zadatak da se "odbrani" i ne dozvoli preokret u samoj završnici.

Što se tiče ostatka "grida", Fernando Alonso (Aston Martin) je četvrti, iznenađenje je Juki Cunoda (Red Bul) koji je peti i ispred je Ferstapena, a zatim slijede Kimi Antoneli (Mercede), Karlos Sainc (Vilijams), Šarl Lekler (Ferari) i Aleks Albon (Vilijams). Najveće razočaranje bio je Luis Hamilton koji je imao tek 18. vrijeme i ispao je opet u Q1.

Sprint se vozi u subotu od 15 časova, potom su istog dana od 19 časova kvalifikacije za glavnu trku, a onda je glavna trka na programu u nedjelju od 17 časova.

Poredak vozača u Formuli 1

Izvor: Twitter/F1/Screenshot
  •  Lando Noris (Meklaren) - 390 bodova
  • Oskar Pijastri (Meklaren) - 366
  • Maks Ferstapen (Red Bul) - 366
  • Džordž Rasel (Mercedes) - 294
  • Šarl Lekler (Ferari) - 226
  • Luis Hamilton (Ferari) - 152
  • Kimi Antoneli (Mercedes) - 137

Podsjetimo, ovo je pretposljednji vikend u Formuli 1 ove sezone, poslednja trka je iduće nedjelje u Abu Dabiju.

Tagovi

Formula 1 Katar Oskar Pijastri

