Preminuo Nikola Pjetranđeli: Bio je kralj šljake, na njegovom terenu Novak je dominirao

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Pjetranđeli je preminuo u Rimu u 92. godini, samo nekoliko mjeseci nakon smrti njegovog sina.

Preminuo Nikola Pjetranđeli Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Preminuo je Nikola Pjetranđeli, nekadašnji legendarni teniser i teniski trener. Čuveni Italijan preminuo je u 92. godini, samo nekoliko nedjelja nakon smrti sina Đorđa koji je umro sa 59 godina. Pjetranđeli je preminuo u Rimu, a vijest je potvrdio Italijanski teniski savez.

Pjetranđeli je u igračkoj karijeri dominirao prije početka Open ere. Osvojio je dva Rolan Garosa 1959. i 1960. godine, a 1959. je uzeo titulu u dublu. Osvojio je 44 titule u karijeri i bio treći na svijetu na vrhuncu karijere.

Bio je legenda reprezentacije i odigrao je 164 meča, što je najviše u istoriji države. Bio je kapiten Italije kada su uzeli prvi Dejvis kup 1976. godine. Ušao je u tenisku Kuću slavnih, a na ATP turniru u Rimu centralni teren nosi njegovo ime. 

Na turniri na kome se finale igra na Centralnom terenu njegovog imena Novak Đokvoić je godinama dominirao. Igrao je čak 12 finala, a osvojio je šest titula. Ipak nije rekorder pošto je Rafael Nadal osvojio 10 titula. 

"Italijanski tenis oplakuje ikonu, Nikola Pjetranđelija. Jedinog Italijana u Kući slavnih koji je umro sa 92 godine", napisao je ITF. A od Pjetranđelija oprostio se i ATP turnir u Rimu.

"Sa velikom tugom se opraštamo od Nikole Pjetranđelija, istinske legende italijanskog tenisa i dvostrukog šampiona u Rimu 1957. i 1961. godine. Njegovo nasljeđe će zauvijek živjeti u našem sportu, na turniru i na stadionu koji nosi njegovo ime. Ćao Nikola."

