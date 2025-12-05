Lando Noris za osam hiljaditinki brži od Maksa: Počelo je u Abu Dabiju, šampionska titula je u igri

Lando Noris pobijedio na prvom treningu pred Veliku nagradu Abu Dabija ispred Maksa Ferstapena.

Izvor: Michael Potts / imago sportfotodienst / Profimedia

Lando Noris, vozač Meklarena i lider u šampionskoj trci Formule 1, bio je najbrži na prvom treningu uoči posljednje trke sezone u Abu Dabiju. Time je pokazao da je spreman da sa obje ruke zgrabi titulu pošto je ostvario danas najbolje vrijeme, dok je za osam hiljaditinki sporiji od njega bio Maks Ferstapen iz Red Bula - trenutno drugi u poretku vozača.

Treći konkurent za šampionsku titulu Oskar Pijastri preskočio je prvi trening i umjesto njega je vozio Pato Ovord, rezervni vozač Meklarena, ali nema sumnje da ćemo ga vidjeti na drugom treningu koji je na programu od 14 časova.



Treće najbolje vrijeme imao je Šarl Lekler (Ferari), koji je time poslao poruku da bi tako mogao da "pokvari" trku velike trojke u Abu Dabiju, a zatim su slijedili Kimi Antoneli (Mercede), Niko Hilkenberg (Zauber), Džordž Rasel (Mercedes), Gabrijel Bortoleto (Zauber)...

Trening je obilježila i drama Maksa Ferstapena koji je pet minuta pred "zatvaranje" imao probleme: "Mislim da je nešto na bolidu možda oštećeno", rekao je Holanđanin i dodao da misli da je "svuda oštećen".

It's very tight between the top three



Lando 1m 24.485s

Max + 0.008s

Charles + 0.016s#F1#AbuDhabiGPpic.twitter.com/HRfy7eVjVY — Formula 1 (@F1)December 5, 2025



Zašto je to tako biće kasnije utvrđeno, ali smo vidjeli da su bolidi opet imali problem sa "poskakivanjem" na stazi Jas Marina. Tu se naročito nisu snašli mladi vozači u karavanu Formule 1. Tako je u Red Bulu vozio Arvid Lindblad, koji će od naredne sezone biti član RB-a. Zamijenio je na ovom treningu Jukija Cunodu, a naredne godine će Isaka Hađara koji ide upravo u Red Bul umjesto Japanca.

Kvalifikacije za Veliku nagradu Abu Dabija su na programu u subotu od 15 časova, dok je trka u nedjelju od 15 kada ćemo i saznati ko će biti novi šampion Formule 1. A razlika je baš mala...