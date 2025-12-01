logo
Ko je šampion Formule 1 ako Maks i Noris imaju isti broj bodova?

Ko je šampion Formule 1 ako Maks i Noris imaju isti broj bodova?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Evo šta će se desiti ako Maks Ferstapen i Lando Noris na kraju budu imali isti broj bodova i kome će pripasti šampionski pehar.

Ko će biti novi šampion Formule 1 Izvor: Ahmad AlShehab/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bitka za titulu u Formuli 1 biće odlučena u posljednjoj trci sezone - i čak tri vozača i dalje mogu do šampionskog slavlja. Sve je to "zakuvao" Maks Ferstapen koji je pobijedio na Velikoj nagradi Katara prišao lideru Landu Norisu na 12 bodova, dok je i njegov kolega Oskar Pijastri na svega 16 bodova zaostatka i još može da se nada tituli.

Sve će biti riješeno predstojećeg vikenda u Abu Dabiju, a ono što je takođe scenario koji može da se desi je da imamo dvojicu vozača koji su izjednačeni po broju bodova. I mnogi se pitaju šta to onda znači za šampionsku trku...Ko je šampion ako su Ferstapen i Noris izjednačeni?

Izvor: Mark Thompson / Getty images / Profimedia

Znamo da je Maks Ferstapen do svoje prve titule došao u ludoj završnici trke u Abu Dabiju kada je prestigao Luisa Hamiltona, a sada postoji scenario i po kome može da bude šampion iako je bio otpisan na pola sezone. Razlika je 12 bodova i čak postoji mala šansa da Ferstapen i Noris budu izjednačeni i tu dolazi do zbrke.

Gleda se ko ima više pobjeda ove sezone (tu su izjednačeni sa po sedam), tako da bi Ferstapen morao da pobijedi u trci i Landu Norisu u tom slučaju ne bi pomoglo ni četvrto mjesto koje donosi 12 bodova.

U slučaju da budu izjednačeni i niko od njih ne pobijedi na ovoj trci - gledaće se ko ima više drugih mjesta i tu je Noris pobjednik. Čak osam puta ove sezone bio je drugoplasirani na trci, tako da Ferstapen ne bi mogao da ga sustigne u tom slučaju i Britanac bi postao šampion.

Šta Norisu treba za titulu?

  • Osvojiće titulu ako završi na podijumu bez obzira na rezultate Ferstapena i Pijastrija
  • Ako ne završi na podijumu i bude ispred Ferstapena i Pijastrija takođe osvaja titulu
  • Postaje šampion i ako završi unutar 12 bodova ispred Ferstapena i 16 u odnosu na Pijastrija
  • U slučaju istog broja bodova ima prednost, osim ako Ferstapen ne trijumfuje u trci

Šta Ferstapenu treba za titulu?

  • Osvojiće titulu ako pobijedi i Lando Noris ne bude na podijumu
  • Ako ne pobijedi, mora da osvoji najmanje 13 poena više od Norisa, uz to da Pijastri ne osvoji pet poena više od njega

Šta Pijastriju treba za titulu?

  • Osvojiće titulu ako pobijedi i Lando Noris bude ispod šestog mjesta
  • Ako Pijastri završi drugi, Noris bi morao da bude deseti ili slabiji od toga, a da Ferstapen ne bude na podijumu, da bi osvojio titulu
  • Svaki drugi scenario u kome Pijastri može da osvoji titulu znači da ima 17 poena više od Norisa i pet više od Maksa

Tagovi

Lando Noris Maks Ferstapen Oskar Pijastri Formula 1

